Decepcionado en Melbourne y luego entusiasmado en Shanghái, Pierre Gasly considera que Alpine enfrenta una primera prueba muy importante este fin de semana en el Gran Premio de Japón. El francés está convencido de que, por sus características, el trazado de Suzuka dará una idea más clara de la calidad del monoplaza de Enstone, incluso hasta definir el rumbo del resto de la temporada 2026.

"Suzuka es un circuito muy rápido", recordó ante una pregunta de Motorsport.com el jueves en su encuentro con los medios. "Sobre el papel, después de los test de invierno y Melbourne, es un aspecto en el que sentimos que éramos un poco débiles en cuanto al equilibrio. Creo que hicimos progresos en China para corregir parte de eso. Pero al final, creo que (Japón) será la verdadera prueba del año, donde veremos cómo podemos comportarnos en un trazado así, que sobre el papel podría ser un poco más difícil, simplemente por todas esas curvas rápidas."

"Pero tengo bastante confianza: si somos rápidos aquí, podemos estar bastante seguros de que tenemos una buena base, claramente sólida, en todos los circuitos para el resto del año."

Pierre Gasly, Alpine, junto a una aficionada en Suzuka. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

En Shanghái, al superar a los Red Bull y al mostrarse como una amenaza para McLaren —que no pudo medirse completamente debido a la ausencia de Lando Norris y Oscar Piastri en carrera—, Gasly se siente impulsado. Consolidar la posición de Alpine en la zona media es una prioridad en este primer año con el motor Mercedes, pero el piloto francés quiere apuntar más alto al sentir que el equipo tiene "más potencial".

"Lo difícil en la Fórmula 1 es estar satisfecho con estar en la zona media o incluso liderar la zona media, porque siempre ves a alguien lograr más y quieres unirte a esa lucha", admitió. "Así que siempre mantengo eso en mente. Eso no significa que no valore todo el trabajo que se ha hecho. Creo que estamos en una situación en la que, como digo, tenemos dos opciones."

"Mirar lo cerca que está la competencia detrás y asegurarnos de mantenernos al frente de la zona media, lo cual no es fácil en sí mismo, porque hemos visto que Haas es un rival muy duro y que Racing Bulls ha sido competitivo. Pero a mí me interesa más la lucha de adelante, y Red Bull estaba claramente a nuestro alcance en China. En Australia había un poco más de diferencia, pero incluso McLaren, en ritmo puro en China, no estaba tan lejos."

"Por eso simplemente quiero que nos aseguremos de apuntar al objetivo correcto, que es intentar engancharse al grupo de cabeza y reducir progresivamente la brecha con esos equipos para poder asomarnos en algunas ocasiones este año".

Fotos del GP de Japón - jueves