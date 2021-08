Gasly: F1 debe abordar el problema del spray tras lo visto en Bélgica

La visibilidad, más que la posible pérdida de control fue la principal razón por la que no se pudo disputar el GP de Bélgica del domingo, ya que los pilotos informaron de que no podían ver las luces rojas de los coches que les precedían incluso cuando circulaban a velocidad detrás del coche de seguridad.

La carrera se detuvo después de que se completaran las dos vueltas necesarias para otorgar la mitad de los puntos a los 10 primeros.

"Por desgracia, no creo que hubiera otra opción posible porque la visibilidad era muy mala en el pelotón", dijo Gasly, que era sexto en la formación detrás del coche de seguridad.

"Si un coche se detiene en la pista por cualquier motivo o choca y muchos otros coches vienen justo detrás, sabemos las consecuencias de lo que podría pasar si sucede algo así”.

"El problema es que siempre confías en que todos los que vienen por delante se mantengan en pista y vayan a una velocidad similar a la que tú llevas, pero la visibilidad era de unos 30 metros y eso era complicado si te encontrabas a alguien parado y llegabas a 200 o 250 km/h”.

"Una vez que ves el coche a 200-250 no hay forma de parar. Hemos visto bastantes cosas horribles en esta pista".

Gasly sugirió que abordar el problema del spray sería la mejor manera de asegurar que no se repita lo del pasado fin de semana.

“Deberíamos trabajar en tratar de reducir el spray detrás de los coches, porque eso es lo real. Cuando estaba viendo el coche médico, obviamente va a una velocidad mucho menor, pero el spray es mucho menor del que generamos nosotros con nuestros coches”.

"Así que creo que es un área en la que la Fórmula 1 debería centrarse en los próximos años, porque si se reduce el spray y se tiene mejor visibilidad, entonces está bien, las condiciones son muy complicadas, puedes tener aquaplaning, puedes tener mucho deslizamiento y puedes ser muy lento”.

“Pero después nos toca a los pilotos estar al límite del agarre que tenemos, pero al menos con visibilidad. Y el domingo el problema fue la visibilidad".

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and George Russell, Williams FW43B, out of the pits

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images