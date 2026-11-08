Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Gasly y los fans de Colapinto: “Una vez que lidias con Helmut Marko, ¡cualquier otra cosa no es presión!”

El piloto de Alpine ha sufrido abusos online por parte de algunos seguidores de Franco Colapinto, pero dice que celebra el ambiente creado por miles de aficionados argentinos en Interlagos

Federico Faturos

Publicado: 8 nov 2026, 13:15

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Interlagos es lo más cerca que Franco Colapinto está de tener un gran premio de casa, y Pierre Gasly conoce el ambiente que eso genera alrededor del garaje de Alpine en Sao Paulo este fin de semana.

La bandera de Argentina se ha convertido en una imagen habitual en las tribunas de la Fórmula 1 desde que Colapinto puso fin en 2024 a una espera de 23 años del país para tener un piloto en la parrilla. La dimensión de la respuesta del público superó las expectativas, incluso en un país cuyos lazos con el deporte se remontan al campeonato mundial inaugural. Y mientras continúan los esfuerzos para llevar nuevamente un gran premio a Argentina, miles de aficionados han tomado la costumbre de cruzar la frontera para ver correr a Colapinto en Interlagos.

Ese apoyo también ha tenido un lado más desagradable en las redes sociales, donde algunas cuentas que se identifican como seguidores de Colapinto han dirigido insultos a otros pilotos y a la propia escudería Alpine. Gasly ha sido destinatario de ello de vez en cuando desde que Colapinto se unió al equipo, más recientemente después del Gran Premio de España.

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En el marco del fin de semana en Brasil, Gasly ve como algo positivo la posibilidad de correr frente a tantos aficionados argentinos en Sao Paulo, especialmente para su compañero de equipo.

"Creo que tenemos argentinos por todo el mundo. Diría que probablemente más en Brasil porque está más cerca. Definitivamente se puede sentir el apoyo y eso es lo que decía Franco. Para él, se siente como lo más cercano a la carrera de casa", dijo Gasly.

Preguntado sobre si la cantidad de aficionados argentinos en Interlagos podría ponerlo bajo presión este fin de semana, Gasly se rio: "Llevo 10 años en la F1 y, una vez que lidias con Helmut Marko, ¡cualquier otra cosa no es presión!"

"Sé lo que tengo que hacer como mi trabajo y me concentro en eso. Creo que, en general, es la belleza de la F1 y en realidad obtengo bastante buena energía en este tipo de momentos.

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

"Me gusta que me provoquen y ser alguien que responde. Siempre doy lo mejor de mí cuando estoy en pista. Brasil es un lugar donde recibo mucho apoyo, así que también es muy buena energía para mí".

Colapinto se ha pronunciado contra los abusos en línea vinculados a su base de aficionados, al abordar el tema en un video que publicó en redes sociales el mes pasado. El argentino dijo el jueves en Interlagos que había visto una mejora desde entonces, aunque subrayó que era algo en lo que la comunidad en general debía seguir trabajando.

"Sí, mejoró. Creo que todos vimos que mejoró, así que es un esfuerzo colectivo, no solo mío", dijo. "Pero sí, ya hablé sobre el tema, y creo que obviamente, como comunidad, tenemos que seguir mejorando, pero creo que todo está un poco más encaminado".

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