Gasly celebra los cambios de la FIA por la grúa en la F1

Gasly fue el piloto que más habló tras el incidente, ya que se encontró con la grúa cuando intentaba alcanzar el pelotón que iba detrás del coche de seguridad en la segunda vuelta.

Tras la carrera, el francés calificó el uso de la grúa como una falta de respeto a la memoria de su amigo Jules Bianchi, quien falleció a causa de las heridas recibidas tras una colisión con una grúa en el GP de Japón de 2014.

Al igual que otros pilotos, Gasly habló posteriormente con el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, sobre lo sucedido.

El informe de la FIA contiene una serie de recomendaciones en las que se insta a extremar la precaución con el uso de los vehículos de recuperación en el futuro y, por ejemplo, a garantizar que los equipos y los pilotos sean notificados de su uso por el control de carrera.

El informe confirma además que en adelante no habrá rotación de directores de carrera, y que Niels Wittich tendrá el puesto principal para las últimas cuatro carreras del año.

El director de carrera de Suzuka, Eduardo Freitas, no estará en la F1 al menos durante el resto de 2022, ni siquiera en calidad de adjunto.

El informe también detallaba la infracción de velocidad de Gasly, señalando que "condujo de forma temeraria al no respetar las banderas, ignorando así las normas básicas de seguridad".

Sin embargo, el francés prefirió centrarse en el panorama general y en los cambios positivos.

"Lo que más me interesa es lo que van a poner en marcha para el futuro", dijo Gasly al ser preguntado por Motorsport.com sobre el informe.

"Eso es lo que hablé con Mohammed después de la carrera de Suzuka, que lo que pasó allí pasó".

"Y lo más importante es seguir adelante, que nos aseguremos de que todo el mundo esté seguro, ya sea en la F1 o en las categorías inferiores".

"Y en eso están trabajando. Creo que lo que han puesto en marcha es claramente un buen paso adelante. Sé que vamos a discutirlo en la reunión de pilotos (de Austin el viernes), y cualquier cosa más que podamos hacer será bienvenida".

"Pero me alegra ver que han trabajado en este asunto muy rápidamente, y que han aportado soluciones ya en la carrera justo después de lo ocurrido".

Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Durante el receso con bandera roja tras la primera salida, Gasly fue a ver a Freitas para preguntarle por la grúa, y se quedó furioso cuando el oficial portugués le dijo que era "normal".

Gasly confirmó que posteriormente ha vuelto a hablar con Freitas, pero restó importancia a cualquier desacuerdo personal: "Su versión de la historia, mi versión de la historia, como he dicho, no importa quién tiene razón o no".

"Al fin y al cabo, nos jugamos la vida, y de nuevo queremos estar lo más seguros posible".

"Siempre va a haber riesgos conduciendo estos coches en estas condiciones a tales velocidades, pero siempre que podamos minimizar el riesgo".

"Los circuitos están homologados sin grúas ni tractores en pista. Son seguros en estas condiciones. En el momento en que se ponen cosas externas, entonces es una historia muy diferente".

"Creo que lo han entendido y ha quedado claro por ambas partes. Y estoy contento con las soluciones que están poniendo".

Gasly subrayó lo molesto que estaba en el momento del incidente: "Fue un asunto grave. Está claro que es algo que no debería haber ocurrido nunca, pero desgraciadamente sucedió".

"No hubo ninguna consecuencia, excepto digamos que tal vez mentalmente, estaba un poco conmocionado con lo que ha sucedido, y por la gente que recordó la pérdida de Jules".

"No hubo ninguna consecuencia trágica. Pero lo más importante es que yo mismo y todos mis colegas y toda la gente del automovilismo estén más seguros en el futuro. Y eso es lo que están planeando".

Al preguntarle si medidas como que el control de carrera notifique a los equipos sobre los vehículos de recuperación ahora parecen obvias, dijo: "Sí, pero a menudo en la vida encuentras soluciones una vez que te enfrentas a incidentes o errores".

"E incluso parece obvio, nadie en el paddock lo pensó antes".

Gasly no quiso rebatir las críticas a su exceso de velocidad en el informe: "No quiero hacer ninguna polémica por ese lado. Como he dicho, seguí mi delta".

"Y me sancionaron por exceso de velocidad en la recta de atrás, que fue después del incidente. Y no quiero hacer ninguna polémica con eso. Y eso no es lo que importa en este informe".

