Alpine pudo cerrar el difícil fin de semana de apertura de la temporada 2026 en Melbourne de buena manera con el coche de Pierre Gasly.

Mientras que la carrera de Franco Colapinto se vio afectada por un "error de procedimiento" del equipo que le valió una sanción de stop and go y una considerable pérdida de tiempo, Gasly estuvo en la pelea por los puntos y al final tuvo su premio.

El piloto francés avanzó bien en la salida desde el 14° lugar y rápidamente se metió entre los diez primeros, donde luego se mantendría durante prácticamente toda la carrera hasta cruzar la meta décimo.

"Fue una tarde bastante intensa, una carrera muy intensa. Desde la salida hubo muchas batallas. Creo que siempre estuvimos a un segundo del coche de delante o a un segundo del coche de detrás. Había bastante que gestionar", comenzó Gasly ante los medios, entre ellos Motorsport.com, a analizar su carrera en el circuito Albert Park.

"Es una forma muy distinta de correr en comparación con lo que era antes. Hay mucho más que procesar, especialmente cuando estás dentro del coche. Creo que probablemente es el caso más extremo al que podemos enfrentarnos, porque estuve peleando durante 58 vueltas".

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Alpine sufrió especialmente en ritmo de clasificación a lo largo del fin de semana, pero la carrera demostró ser mucho mejor para el equipo de Enstone, tal como ya se había deslizado el viernes. Gasly incluso cree que tenía potencial para pelear con el Haas de Oliver Bearman, que terminó séptimo, de no haber sido por un contacto con Esteban Ocon, el otro piloto de Haas.

"Creo que hemos aprendido muchas cosas. Al final, hoy había más ritmo. Desafortunadamente, con el contacto con Esteban dañé el alerón delantero y el suelo. Probablemente había un poco más de potencial, lo cual creo que es bastante positivo. Creo que podríamos haber luchado con Bearman. Tenemos algunas ideas de por qué rendimos por debajo de lo esperado ayer. En general, fue una buena limitación de daños para sumar ese punto", comentó.

Gasly valoró que Alpine todavía no está ni cerca de sacar el máximo provecho del A526 mientras el equipo aún está aprendiendo las nuevas formas de conducción que requieren los coches de F1 tras el cambio reglamentario de 2026.

"Estamos lejos de estar en el máximo potencial del coche que tenemos. En todos los aspectos: energía, neumáticos, chasis, puesta a punto. Es un cambio tan grande que es casi como si tuvieras que reiniciar todas tus referencias".

"Melbourne es un circuito muy diferente a Bahréin. De nuevo, creo que son datos muy buenos. Me alegra que hayamos podido completar la carrera sin problemas de fiabilidad. Conseguimos dar todas las vueltas y recopilar toda la información. Habrá mucho trabajo en los próximos tres días para asegurarnos de llegar a China en una mejor posición", concluyó.