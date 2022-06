Gasly: Los cambios por el porpoising no modificarán el orden

Antes del Gran Premio de Canadá de este fin de semana en Montreal, la FIA emitió una directiva técnica a los equipos para intervenir en el problema del porpoising, en medio de las preocupaciones de seguridad planteadas por varios pilotos.

La FIA se centrará en la recopilación de datos este fin de semana, pero tratará de aplicar un umbral sobre cuánto porpoising podrán tener los coches para evitar que los pilotos se encuentren con el tipo de incomodidad que muchos enfrentaron en Bakú, donde el problema alcanzó su peor nivel.

Los pilotos de Mercedes, George Russell y Lewis Hamilton, han sido los que más se han pronunciado sobre el problema de seguridad que supone el porpoising, en medio de un año en que han estado lejos de Ferrari y Red Bull en la parte delantera del pelotón debido a este problema constante de su coche.

Pero algunas figuras del paddock han sido más desconfiadas sobre las quejas de seguridad, incluyendo el jefe de Red Bull, Christian Horner, quien sugirió que sería injusto penalizar a los equipos que no estaban sufriendo con el porpoising cambiando las reglas.

Hablando ante los medios el jueves en Montreal, Gasly -que advirtió en Bakú que los pilotos necesitarían un bastón para caminar a los 30 años si no se abordaba el tema- dijo que estaban "dejando de lado el interés de cualquier equipo o cualquier coche" y que el porpoising era "claramente demasiado".

"No puedes ni siquiera darte cuenta de lo que es solo viendo las cámaras a bordo o viendo desde fuera", dijo Gasly. "Estoy contento de que hayan entendido que este es un tema serio para todos nosotros de cara al futuro. No estamos aquí sólo para quejarnos porque queramos quejarnos de algo, no somos así".

"Todos amamos el deporte tal y como es. Todos intentamos que sea un lugar mejor y lo hacemos avanzar".

"Esto es sólo una preocupación por nuestra salud, la de todos nosotros, antes de relacionarlo con cualquier rendimiento, dejando de lado todo el rendimiento".

George Russell, Mercedes W13, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

El impacto a corto plazo de establecer un límite para el porpoising perjudicaría a los equipos que más sufren con el fenómeno, ya que los obligaría a aumentar la altura de sus coches para frenar el problema, lo que repercutiría en su rendimiento.

Pero Gasly cree que cualquier impacto en el orden jerárquico "va a ser mínimo".

"Creo que estamos hablando de que hay cosas que se podrían cambiar y que afectarían a una parte muy, muy pequeña del rendimiento de los coches de todos", dijo.

El jefe de Haas F1, Gunther Steiner, reconoció la desconfianza que pueden tener los equipos ante los grandes cambios de reglas a mitad de temporada, pero esperó que el análisis y la recopilación de datos previstos por la FIA proporcionen algunas respuestas.

"Tenemos que medir lo que es realmente", dijo Steiner. "Creo que algunos de los coches son bastante malos (con el porpoising), pero hay una solución: sólo hay que aumentar la altura. Pero entonces se va lento, ¿y quién quiere ir lento?"

"No sé cuántos años atrás, cuando a mitad de la temporada tuvimos un cambio de neumáticos, algo así, un cambio fundamental, podrías volver a cambiar el orden jerárquico por completo".

"¿Es realmente justo? No. Se usan por el factor de seguridad. Sí, es un factor de seguridad, pero que podría ser abordado también que si es demasiado peligroso, simplemente aumentar la altura.

"Creo que la medida de esto es encontrar una forma en la que no sea peligroso sin cambiar la normativa, para encontrar el límite de algo, diciendo que si usted está por encima de este umbral ... No sé lo que la pena que podría dar".

"No tengo ni idea y no lo he mirado. Vamos a ver un poco en los próximos días".