Gasly: 2019 fue como una película de Hollywood

"Era casi como una película de Hollywood. Con estas palabras el piloto de Toro Rosso Pierre Gasly resume su temporada 2019. El francés fue promovido por primera vez al equipo Red Bull para ser reemplazado por Alexander Albon a mediados de la temporada, después de actuaciones decepcionantes en lo que fue un año de altibajos.

Al final de la temporada, la alegría superó a la decepción. Porque Gasly pudo celebrar su primer podio en la Fórmula 1 en Brasil con un segundo lugar. Antes de eso tenía menos de qué reírse. Ya en las pruebas de invierno no consiguió un comienzo a medida, se estrelló violentamente con el RB15 y algunas piezas aerodinámicas experimentales.

El Gran Premio de Hungría fue otro revés: una vez más, Gasly no pudo hacer frente al Red Bull. Incluso tuvo que dejar que su compañero de equipo Max Verstappen le sacara una vuelta. La dirección de Red Bull reaccionó rápidamente y lo reemplazó por Albon.

En Toro Rosso, Gasly recuperó su antigua fuerza en la segunda mitad de la temporada. Sin embargo, tuvo que hacer frente a un golpe personal del destino en Bélgica, cuando su amigo Anthoine Hubert murió en una carrera de Fórmula 2.

"Nunca pensé que todo esto pasaría", le dijo a Motorsport.com. Especialmente los primeros seis meses como piloto regular en el equipo superior fueron un desafío para Gasly. "Después de cambiar al equipo de Toro Rosso, todo se sentía tan surrealista de nuevo. A menudo había momentos en los que pensaba: 'Esto no puede ser verdad'. Esto no puede estar sucediendo".

El propio francés llama a su año 2019 una "montaña rusa". "He pasado por casi todas las emociones Pero uno de los momentos más tristes de mi vida fue en Spa cuando murió Anthoine. Fue un fin de semana difícil para mí de todos modos, mi primer regreso a Toro Rosso".

Por otra parte, describe la carrera en Brasil como "el mejor momento" de su vida y de su carrera. "Tuve tantos altibajos este año. Fue genial seguir trabajando y empujando después de todas esas emociones. Sabía que valdría la pena".

Aunque el resultado silenció un poco a sus críticos, no cambió su vida. "Es agradable ver que tu trabajo está dando sus frutos. Pero un podio más o menos no me cambia como persona".

Dijo que sigue siendo el mismo Pierre Gasly que era cuando empezó la temporada. Una cosa sí dice: "Es bonito mostrar que después de todos esos momentos difíciles seguí adelante hasta conseguir la actuación que quería mostrar".

