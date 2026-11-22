Fórmula 1 Las Vegas GP

Ganadores y perdedores del caóticamente extraordinario GP de Las Vegas de F1 2026

La Fórmula 1 ofreció una carrera memorable en Las Vegas, con choques entre compañeros de equipo y ánimos encendidos

Filip Cleeren

Publicado: 22 nov 2026, 11:58

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Un grupo de coches separados por segundos, los tres primeros intercambiando la primera posición como parte de 35 cambios de líder, y pilotos intentando descifrar la mejor ubicación para estar adelante en la línea de meta en la última vuelta; el Gran Premio de Las Vegas se sintió como la versión callejera, glamorosa y asistida por batería de las Indy 500.

Fue bastante apropiado ver cómo, en la capital del entretenimiento artificial de Estados Unidos, la F1 ofreció un espectáculo entretenido, aunque algo artificial. Puede que no haya sido del gusto de todos, pero será difícil encontrar a alguien presente que no sintiera que recibió lo que valía su dinero ganado con esfuerzo.

¿Qué hizo falta para triunfar en el Las Vegas Strip? Coraje y oficio de carrera, claro. Pero también capacidad mental. Descifrar la estrategia correcta de despliegue de energía para mantenerse al frente, y luego ajustar esa estrategia para estar adelante al cruzar la línea en la última vuelta en lugar de en la curva 1.

Verstappen dio una idea de su razonamiento sobre ese mismo tema a través de su comunicación con Red Bull. "Ustedes tienen que mirar el despliegue de la última vuelta porque ellos lo han entendido. Pueden mantenerse delante de mí hasta la línea, así que tenemos que ver qué tenemos que hacer solo para la última vuelta".

Al final, su plan funcionó, ya que contuvo a Lando Norris y Oscar Piastri. Pero no antes de burlarse del fallido movimiento de George Russell sobre Kimi Antonelli, un día después de haberse enfrentado con el piloto de Mercedes en la clasificación.

"Habla mucho al lado de la pista y, sinceramente, no me molesta demasiado porque está tan por debajo de mi nivel que, de todos modos, para mí no tiene mucho sentido intentar responder a eso, ¿sabes? Hoy, el karma es una perra. Sinceramente fue fantástico cuando miré por el espejo y vi lo que estaba pasando, así que pensé: 'Fantástico, mi día solo está mejorando'".

Max Verstappen took his fourth win in six races as Red Bull looks to build momentum for a 2027 title campaign

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Los comentarios de Verstappen fueron un poco poco elegantes e innecesarios, pero son el último ejemplo de que quizá no sea el hombre adecuado con el que Russell deba intentar jugar juegos mentales.

En cualquier caso, el incidente no tiene relación con la inclusión de Russell aquí. Eso se debe a que Russell se salió del camino, intentando una maniobra ambiciosa sobre Antonelli por la parte interna sucia de la pista que terminó con un toque contra las barreras.

Russell había estado jugando bien sus cartas en las primeras fases y parecía una gran amenaza para ganar, pero, al igual que en la clasificación, se quedó corto y terminó muy por detrás de su compañero Kimi Antonelli, que cargaba con una penalización en la parrilla. Si el británico quiere construir algo de impulso tras una campaña dura, se le están acabando las vueltas para hacerlo.

Los problemas de Mercedes —Antonelli quedó fuera de la pelea por la victoria en el final por un error de pilotaje— abrieron la puerta para que McLaren consiguiera un doble podio con Lando Norris y Oscar Piastri pese a un mal resultado de clasificación.

Tomado de forma aislada, McLaren sufrió demasiado con la falta de velocidad en recta como para ser competitivo a una vuelta. En carrera dentro del grupo, sin embargo, con el beneficio del modo boost, Norris estuvo en la pelea durante toda la prueba y Piastri completó una notable remontada desde el fondo de la parrilla para acompañarlo en el podio. Sorprendentemente, fue apenas el primer podio del australiano desde Miami, así que fue una imagen bienvenida.

Oscar Piastri tuvo una actuación excelente para abrirse paso entre sus rivales hasta llegar a la punta de la carrera.

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Si Fred Vasseur no había quedado satisfecho con sus pilotos de Ferrari chocando entre sí en México, el francés quedó exasperado, impotente y directamente furioso después de que volviera a ocurrir apenas dos carreras más tarde.

Tras los pedidos previos de Lewis Hamilton para que Charles Leclerc dejara de cerrarlo y, en cambio, trabajaran juntos, dada la importancia del rebufo en la recta, un choque evitable en la vuelta 38 hizo entrar en trompo a Hamilton y Leclerc recibió una penalización de 10 segundos.

"Charles, quiero verte al final de la carrera, antes que cualquier otra cosa", dijo Vasseur por la radio del equipo durante la vuelta de enfriamiento.

Cuando le preguntaron cómo había sido esa conversación, Vasseur respondió de forma reveladora: "No fue una conversación. Hablé yo.

"Es inaceptable. Es una falta de respeto al equipo, a los patrocinadores, el mismo discurso que después de México. Creo que tuvimos una conversación clara en Sao Paulo. Hoy no fue profesional".

Más allá de dejar a Leclerc en el banco, algo que no va a ocurrir, no está del todo claro qué le queda por hacer a Vasseur para alinear a su piloto, que acaba de renovar hasta 2029. Pero hay una agresividad al correr rueda a rueda con sus compañeros de equipo que Leclerc, de algún modo, está teniendo dificultades para contener, más aún este año ahora que Hamilton está a su nivel.

Las dificultades de Charles Leclerc para competir limpiamente con Lewis Hamilton continuaron en Las Vegas, para gran disgusto del jefe de equipo de Ferrari, Fred Vasseur.

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Después de ser golpeado por Racing Bulls durante la mayor parte de esta temporada, Alpine realmente necesitaba un buen resultado. En circuitos similares, el coche 2026 de Alpine ya había sorprendido al mundo con la pole de Pierre Gasly en Monza, y parecía encaminado a un gran resultado en Bakú hasta que Franco Colapinto provocó un accidente que involucró a su compañero.

Esta vez ambos pilotos capitalizaron el rendimiento de su coche, con Gasly incluso inquietando a los de punta al comienzo antes de caer detrás de la batalla de varios coches por el liderato. Un poco de ayuda de Ferrari, como se describió más arriba, hizo el resto, ya que Alpine superó a Mercedes en puntos en la jornada.

Perdedor: Racing Bulls

Las cosas se desmoronaron rápidamente para el líder indiscutido de la zona media de esta temporada. Liam Lawson no llegó a la parrilla de salida mientras sus mecánicos corrían contra el tiempo para reparar una fuga de combustible, y desde el pitlane Lawson nunca fue un factor.

No se puede decir lo mismo de Arvid Lindblad, que estuvo sentado en la mesa de los grandes al principio, cuando superó a Norris y —aunque por muy poco tiempo— a Russell para llegar a rodar tercero, antes de hacer un trompo y abandonar la carrera bajo el safety car.

"Todavía me cuesta entender exactamente qué pasó", dijo Lindblad. "Estaba calentando los neumáticos cuando salió el Safety Car y, apenas aceleré, el coche simplemente trompeó. En última instancia, fue mi culpa y pido sinceras disculpas al equipo".

Williams sumó puntos con sus chaquetas retro y también con Carlos Sainz.

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Williams no sumaba puntos desde Azerbaiyán en septiembre, y más de uno desde Mónaco en junio. Llegando al final de una campaña calamitosa, los cuatro puntos de Carlos Sainz fueron una buena recompensa para el español y para el personal trabajador del equipo.

Tras el relanzamiento, Sainz pudo mantenerse con el grupo de punta mientras los Audi detrás de él perdían contacto, y un poco de ayuda externa luego lo vio avanzar hasta el octavo lugar por delante de Russell y Leclerc.

El octavo puesto no cambia la narrativa del desastre de 2026 del equipo, ni tampoco cambia la tarea por delante. Williams ha consumido mucho crédito este año y debe ser significativamente más competitivo en 2027.

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