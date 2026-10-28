Fórmula 1 GP de México

Galería: La exhibición de Checo Pérez y su traje especial para el GP de México 2026

Te dejamos las mejores imágenes del show run de Sergio Pérez en la Ciudad de México.

Luis Ramírez Bernardo Maldonado

Publicado: 28 oct 2026, 20:40

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La fiesta del Gran Premio de la Ciudad de México 2026 arrancó formalmente en el corazón de la capital con el regreso de Sergio Pérez ante su público en una exhibición que realizó el equipo Cadillac como su presentación ante el público que los acompañará, al menos hasta el 2029, ante la reciente renovación del competidor.

El piloto mexicano acaparó todas las miradas en el show que reunió a miles de personas en una de las avenidas más importantes de México, a pesar de ser un día laboral, y donde presumió la indumentario especial que vestirá durante el fin de semana.

El nuevo nomex destaca por su fondo blanco con detalles culturales de inspiración azteca en el torso y mangas con un degradado en verde, blanco y rojo que recrea la bandera mexicana, además de su icónico número 11 estampado en el muslo.

El secreto del monoplaza: un coche de F2 modificado para el espectáculo

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Para hacer posible este show run, Cadillac tuvo que resolver un reto logístico. Al estar disputando apenas su primera temporada en el Gran Circo, la escudería estadounidense no contaba con monoplazas antiguos en sus instalaciones por lo que no podía hacer la exhibición con un Fórmula 1.

Sin embargo, la solución estuvo en recurrir a un coche de la Fórmula 2 que fue utilizado previamente en el rodaje de la película oficial de la F1 y modificado técnicamente por Mercedes para simular la apariencia de un auto de la máxima categoría.

A pesar de las limitaciones de sonido y potencia inherentes al motor de F2, el público entregó un ambiente festivo desde las primeras horas del día. Checo Pérez completó varias pasadas a alta velocidad y deleitó a los presentes con espectaculares trompos para quemar neumáticos en las rotondas de la avenida.

Un niño intrépido y una falla técnica en pleno Ángel de la Independencia

El momento de mayor tensión y emotividad de la jornada se vivió junto a la glorieta del Ángel de la Independencia. Durante una de las tandas, un niño logró burlar los controles de seguridad e invadió el trazado urbano para correr hacia el monoplaza y tomarse una fotografía con el tapatío.

En ese mismo instante, el monoplaza modificado sufrió un fallo técnico que detuvo su marcha de manera imprevista, problema que logró resolverse para completar el recorrido y lo que fue la última aparición pública del mexicano antes de las prácticas del viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Galería: La exhibición de Sergio Pérez en México 2026

Show Run de Sergio Pérez en Ciudad de México 2026

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