Fórmula 1 GP de Estados Unidos

El futuro de George Russell en Mercedes F1, bajo análisis ante el éxito de Kimi Antonelli

James Hinchcliffe sugirió que George Russell podría considerar dejar Mercedes

Lydia Mee

Publicado: 26 oct 2026, 23:22

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George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El futuro a largo plazo de George Russell en Mercedes ha sido puesto en duda tras el Gran Premio de Estados Unidos.

Russell llegó a la temporada 2026 de Fórmula 1 como uno de los favoritos al título. Pero después de ganar el Gran Premio de Australia que abrió la temporada y la carrera sprint de China, el británico vio cómo su compañero de equipo Kimi Antonelli se convertía en el piloto más joven en liderar el campeonato.

Tras ganar el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Antonelli lidera ahora la clasificación con 365 puntos, y Russell está segundo con 242 puntos. El piloto italiano no logró asegurar el campeonato en el Circuito de las Américas, pero tiene otra oportunidad en el Gran Premio de México.

En declaraciones en el podcast F1 Nation, el analista de F1 TV y expiloto de IndyCar James Hinchcliffe habló sobre la posibilidad de que Russell considere opciones fuera de la escudería de Brackley en el futuro.

"Es una situación muy particular porque Kimi fue elegido personalmente por Toto [Wolff], formado a través de la escalera", explicó Hinchcliffe.

"Es una creación de Mercedes. Es una creación de Toto. Y tienes a George, que fue algo parecido en menor medida, formaba parte de la familia Mercedes. Lo tenían en Williams, obviamente, preparándolo para tomar el relevo de Lewis. Y este era, de alguna manera, el año en el que realmente tenía que imponer esa autoridad.

"Nunca vas a mirar un año en el que, como piloto, te gana tu compañero de equipo y pensar: 'Oh, estoy acabado. Este tipo es mejor que yo'. Vas a pensar: 'Fue mejor que yo este año, pero puedo recuperarme. Todavía puedo hacer que este equipo sea mío'.

"Pero cuando miras todos los factores, la manera en que lo hizo, lo joven que es, lo temprano que lo consiguió en su carrera, el hecho de que fuera el proyecto personal de Toto. Aunque no seas ese tipo, como mínimo un 1% de tu cerebro tiene que haber tenido al menos ese pensamiento [de posiblemente mirar hacia otro lado]".

Añadió: "Esta es la cuestión. El contrato de George tardó un poco en ser activado, anunciado, lo que sea, el año pasado. Esas conversaciones ya empezaron, ¿verdad? Así que, aunque era bastante obvio que iba a terminar volviendo allí, sé con certeza que su entorno recorrió el paddock de arriba abajo y mantuvo conversaciones con gente.

"Así que esas relaciones ya están establecidas. Esas conversaciones se abrieron originalmente sobre el '26. No hay nada que impida que esas conversaciones puedan retomarse bastante rápido".

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