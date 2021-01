Fry: Brawn GP ayudó a revetir a McLaren la difícil temporada 2009

En 2009, el panorama de la Fórmula 1 cambió con la introducción de un nuevo reglamento. McLaren y Ferrari, las escuderías más destacadas en las temporadas anteriores, pagaron caro su lucha por el título mundial de 2008 deteniendo el desarrollo pleno de su nuevo coche, permitiendo que dos equipos nuevos surgieran en la primera línea: Brawn GP y Red Bull.

El primero de ellos fue una sorpresa inesperada, ya que fue una estructura salvada de último minuto después de dos temporadas difíciles para Honda. Se sabía que Ross Brawn y su equipo llevaban más de un año trabajando en el borrador del nuevo coche bajo el reglamento de 2009, pero después de lo exhibido en 2008 pocos podían pensar en un salto de calidad.

Tras siete carreras, con seis victorias para Jenson Button y una para Sebastian Vettel en Red Bull, Brawn lideraba el campeonato de constructores con 96 puntos, por delante de Red Bull, con 56.5 puntos. Ferrari era cuarto en la clasificación con 20 unidades, mientras que la situación de McLaren era catastrófica con solo 13, de los cuales nueve eran de Lewis Hamilton, campeón del mundo en ese momento.

En su libro "Sobrevivir, Conducir, Ganar', Nick Fry explica que durante la temporada recibió una petición inesperada del director de McLaren, Ron Dennis. El ex director general de Brawn Grand Prix fue abordado por su compatriota quien quería pedirle “un favor” según relata el antiguo directivo quien recuerda las palabras del jefe de la casa de Woking. "[Al MP4-24] le faltan prestaciones, como ya has visto, pero mis ingenieros dicen que nuestro paquete aerodinámico es correcto. El hecho es que no les creo".

Fry agregó que la petición de Dennis estaba encaminada a “Saber lo bueno que era nuestro paquete aerodinámico y qué cifras estábamos obteniendo en las pruebas del túnel de viento”.

El cambio de normativa dejó a McLaren sin información sobre el rendimiento aerodinámico de los nuevos coches, que tenían un alerón trasero alto y estrecho y un alerón delantero tan ancho como las ruedas. Brawn GP estaba en deuda con Dennis, después de que éste autorizara a Mercedes a suministrar los motores a un segundo equipo.

"Él jugó un papel clave en el acuerdo para que pudiéramos usar motores Mercedes”, continuó Fry, "Él estuvo de acuerdo con eso y levantó su veto, aunque como cliente principal, McLaren tenía el derecho de impedir cualquier conexión entre el fabricante de motores y cualquier otro equipo”.

Fry aceptó entonces compartir los datos del túnel de viento, aunque "pedir las cifras aerodinámicas de otro equipo no es una pregunta que se haga normalmente".

Cuando se le confrontó con los datos obtenidos de Brawn GP, Dennis respondió con un "silencio asombroso", según Fry. Aunque el joven equipo no reveló ninguno de sus secretos, McLaren produjo una exitosa evolución de su MP4-24 y ganó dos grandes premios esa temporada, mientras que Brawn GP ganó los dos títulos mundiales en su única temporada en la F1, antes de ser vendida a Mercedes.