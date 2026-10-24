Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Franco Colapinto se vuelve viral tras su sorpresiva aparición como Doctor Doom en Austin
El piloto de Alpine sorprendió a los aficionados en un evento en Austin, abrazando la colaboración del equipo con Marvel con un disfraz de Doctor Doom
Alex Harrington
Publicado: 24 oct 2026, 18:56
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Franco Colapinto, Alpine, Sergio Perez, Cadillac Racing
Foto de: Manuel Eletto
El piloto de Alpine Franco Colapinto hizo una aparición ante los aficionados hoy en un evento de Williams, luciendo una capa y una máscara de Doctor Doom. El argentino sin duda aprovechó al máximo la conexión de Marvel de este fin de semana al posar con los aficionados para fotos.
Al piloto le entregaron el disfraz unos fanáticos en el centro de Austin, esto tras una interacción en la que firmó cartas de F1.
Los videos del atuendo se compartieron rápidamente por las redes sociales, y su cosplay de Doomsday se volvió viral entre los aficionados de Marvel y la Fórmula 1. El show car de Williams siempre fue todo un éxito, con los aficionados del equipo de Grove acudiendo en masa a su evento en Congress Avenue. Tras una exitosa presentación en un evento de Comic-Con a principios de este año, Williams mostró una decoración inspirada en la próxima película.
La fan zone también contó con un cómic de edición especial, que incluía a superhéroes de Marvel junto a los pilotos Alex Albon y Carlos Sainz.
Avengers: Doomsday tiene previsto estrenarse en diciembre, con Robert Downey Jr interpretando a Doctor Doom, acompañado por Chris Evans y Chris Hemsworth junto a otros favoritos de los aficionados de todo el Universo Cinematográfico de Marvel.
Se espera que los actores Anthony Mackie y Danny Ramirez sean invitados de Williams en el Circuit of the Americas el domingo. Y durante la FP1, Albon y Sainz llevaron monos de carrera con temática de superhéroes, con el primero luciendo un diseño inspirado en Thor y el español llevando un diseño inspirado en Capitán América.
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