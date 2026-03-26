Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de Japón

Franco Colapinto: "Sería un sueño hacer una exhibición en Buenos Aires"

Mientras se realizan gestiones para que Franco Colapinto lleve adelante una exhibición con un monoplaza de F1 de Alpine en Buenos Aires, el piloto argentino respaldó la idea en la previa del Gran Premio de Japón.

Federico Faturos Ronald Vording
Publicado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Franco Colapinto aseguró que "sería increíble" conducir un coche de Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires.

La Fórmula 1 entrará en un receso forzado en abril por el conflicto bélico en Medio Oriente que obligó a cancelar los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, pero la capital argentina podría tener acción de la máxima categoría de la mano de Colapinto.

La posibilidad concreta es una exhibición que tendría al piloto argentino como protagonista al volante de un monoplaza de F1 del equipo Alpine de temporadas anteriores. Es una gestión que lidera el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que cuenta con el acompañamiento de varios de los patrocinadores de Colapinto.

También lee:

"Sería increíble. Es algo que siempre quise hacer porque es muy difícil para la gente de Argentina (viajar a las carreras). Tengo muchísimos fans y mucha gente apoyándome desde que era muy chico, desde la Fórmula 3", dijo Colapinto al ser consultado al respecto por Motorsport.com durante la conferencia de prensa oficial del jueves en el Gran Premio de Japón.

"Han pasado 25 años desde que un piloto argentino corrió en F1. Así que creo que para mí poder llevar un auto de Fórmula 1 a Argentina con toda esta gente tan apasionada y fanática del deporte sería increíble".

Franco Colapinto, Alpine, con aficionados

Franco Colapinto, Alpine, con aficionados

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Colapinto insistió en el valor que tendría poder llevar adelante un evento que acerque la Fórmula 1 al público argentino en Buenos Aires, ante lo difícil que es para el aficionado promedio viajar hasta un gran premio de la máxima categoría.

"Sé que es muy difícil para ellos ir a las carreras. Es un esfuerzo muy grande y un sacrificio enorme. Para mí, para el equipo, para los sponsors, poder llevar un auto allí para que lo disfruten y tengan la experiencia sería increíble".

"No creo que haya nada confirmado ni cercano a concretarse, pero es un sueño que tengo desde que llegué a la F1 y algo que en el futuro sería increíble que suceda", concluyó.

En caso de concretarse la exhibición de Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires, la fecha apuntada es el último fin de semana de abril.

Más de la Fórmula 1:

Share Or Save This Story

Artículo previo Colapinto no se conforma en Japón: "Queremos pelear por puntos con regularidad"

Top Comments

More from
Federico Faturos

Colapinto no se conforma en Japón: "Queremos pelear por puntos con regularidad"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Japón
Colapinto no se conforma en Japón: "Queremos pelear por puntos con regularidad"

Cómo será el GP de Japón con los nuevos coches de F1, según Alpine

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Japón
Cómo será el GP de Japón con los nuevos coches de F1, según Alpine

Visita oficial de MotoGP para supervisar las obras en el Autódromo de Buenos Aires

MotoGP
MotoGP
GP de Brasil
Visita oficial de MotoGP para supervisar las obras en el Autódromo de Buenos Aires
More from
Franco Colapinto

Colapinto destaca el trabajo en Alpine: "Estoy impresionado con las mejoras del equipo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Japón
Colapinto destaca el trabajo en Alpine: "Estoy impresionado con las mejoras del equipo"

Por qué Alpine no quedó conforme en China pese a sumar con Gasly y Colapinto

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Por qué Alpine no quedó conforme en China pese a sumar con Gasly y Colapinto

VIDEO: la gran largada de Franco Colapinto en el GP de China

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
VIDEO: la gran largada de Franco Colapinto en el GP de China
More from
Alpine

Pierre Gasly revela un casco especial para el GP de Japón de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Japón
Pierre Gasly revela un casco especial para el GP de Japón de F1

Ocho impactantes cambios de jefes de equipo en la Fórmula 1

Fórmula 1
Fórmula 1
Ocho impactantes cambios de jefes de equipo en la Fórmula 1

Alpine confirma la salida de Bruno Famin antes de su retiro del WEC

WEC
WEC
Alpine confirma la salida de Bruno Famin antes de su retiro del WEC

Últimas noticias

Franco Colapinto: "Sería un sueño hacer una exhibición en Buenos Aires"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Japón
Franco Colapinto: "Sería un sueño hacer una exhibición en Buenos Aires"

Colapinto no se conforma en Japón: "Queremos pelear por puntos con regularidad"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Japón
Colapinto no se conforma en Japón: "Queremos pelear por puntos con regularidad"

Cambio de última hora para la F1 en Japón afecta la recuperación de energía en clasificación

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Japón
Cambio de última hora para la F1 en Japón afecta la recuperación de energía en clasificación

IndyCar modifica los resultados de Arlington con una sanción a Kyffin Simpson

IndyCar
Indy IndyCar
Arlington
IndyCar modifica los resultados de Arlington con una sanción a Kyffin Simpson