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Franco Colapinto analiza su dura carrera en Brasil: "Fue probablemente la peor arrancada del año"

"Las luchas estuvieron muy divertidas": Colapinto rescató sus duelos en pista pese a un difícil GP de Brasil.

Federico Faturos

Publicado: 8 nov 2026, 19:54

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

La carrera del Gran Premio de Brasil 2026 parecía una oportunidad para obtener puntos para Franco Colapinto y Alpine, sin embargo, las condiciones de pista húmeda al arranque como consecuencia de una lluvia que cayó antes de que se apagaran los semáforos complicaron el ritmo del argentino.

Apenas las luces se apagaron, Colapinto descendió en el clasificador, esto luego de que su Alpine seguía sin adaptarse a las gomas intermedias y tal como fue en la clasificación del sábado donde quedó fuera en la Q1, el deslizamiento le complicó seguir el ritmo de sus rivales.

"Perdí mucho, simplemente me quedé estancado en la parrilla, no fui hacia adelante, fue muy, muy, muy malo. Para nuestras salidas que usualmente son buenas, fue probablemente la peor del año, así que necesitamos entender qué sucedió. Con el neumático intermedio no teníamos agarre, así que eso es algo que debemos solucionar", explicó Colapinto al concluir la competencia en la zona de medios donde estaba Motorsport.com.

Al concretarse las primeras paradas en pits para colocar la goma de seco, Colapinto comenzó a recuperar terreno. En la vuelta 49, el sudamericano se colocó dentro del top 10 tras ejecutar un rebase rueda a rueda sobre el Audi de Nico Hülkenberg. Sin embargo, un giro después, el piloto alemán respondió devolviendo la maniobra por fuera de la pista. Pese a que el coche de la marca de los cuatro aros debía regresar la posición al argentino por salirse del trazado, la devolución no se concretó, dejando a Colapinto enfrascado en una intensa lucha por la posición contra Arvid Lindblad.

El británico de Racing Bulls terminó por imponerse en ese duelo directo, relegando al sudamericano al casillero 13 definitivo tras cruzar la bandera a cuadros.

Al hablar sobre estas batallas prefirió mostrar el aspecto positivo.

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

“Las luchas estuvieron muy divertidas, así que me alegro de que al menos pudimos mostrar un poco de nuestro ritmo y defender, además de intentar algunas cosas. Incluso con los neumáticos usados estuvo bien; por supuesto que no era lo que queríamos, pero estuvo bien tener que ir hacia adelante hoy considerando la posición en la que estábamos en la parrilla de salida".

El argentino remarcó las dificultades de tracción que arrastró la escudería francesa a lo largo de todo el fin de semana bajo la lluvia.

"Creo que tanto con lluvia extrema como con el intermedio no tuvimos nada de agarre ni ayer ni hoy, así que no entendemos por qué el final de la carrera fue tan difícil. Creo que en las paradas tuve un buen ritmo, pero me quedé atrapado detrás de Charles [Leclerc] al principio y luego de Alex [Albon]. Intenté algunos movimientos sobre Charles, pero estaba demasiado mojado, y cuando te salías de la línea trazada era aún más complicado".

"Es un poco una lástima, porque terminamos muy, muy lejos de los puntos, con cosas que podríamos haber hecho un poco mejor, así que necesitamos aprender para la próxima", añadió.

Las Vegas, una oportunidad para Alpine

Con el segundo triplete de la parte final del calendario finalizado, la Fórmula 1 pondrá rumbo al circuito callejero de Las Vegas, un escenario que Colapinto contempla con optimismo debido a las características del trazado y a los antecedentes de la escudería.

En la edición de 2025, Alpine logró meter a Pierre Gasly en la posición 13 y con Colapinto en el 15.

"Debería ser bueno para nosotros. Normalmente hace frío y a nosotros nos gusta el frío, además es bueno para nuestros neumáticos porque los calentamos mucho. Hay muchas rectas largas, así que también es positivo para nosotros. Hay algunas cosas positivas que mirar; creo que Alpine en los últimos años tuvo a Las Vegas como una de las pistas fuertes para el equipo, así que lo estoy esperando con ansias", concluyó el argentino.

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