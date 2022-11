F1 revisará posibilidad de que carreras sprint sean independientes

La tercera y última prueba sprint de 2022 de este fin de semana ha reabierto el debate sobre el atractivo de esta clase de competencias.

El campeón del mundo Max Verstappen ha sido especialmente crítico con el concepto, ya que hace tiempo que no está a favor de las carreras más cortas de los sábados.

Reiteró su postura en Brasil el jueves cuando dijo que uno de los grandes aspectos negativos de los sprints era que los pilotos eran reacios a arriesgar demasiado por miedo a caer en la parrilla de la carrera principal del domingo.

"Honestamente, no soy un gran fan de ello porque siento que no corremos realmente", dijo.

"Con estos coches, probablemente la carrera es un poco mejor. Pero en general, no se ven muchos adelantamientos a menos que haya un coche fuera de posición. Así que, sí, no es tan divertido para mí".

La F1 acaba de recibir el visto bueno para la celebración de seis carreras al sprint en 2023, y ahora ha comenzado el proceso de planificación de las mismas con los equipos y la FIA.

Además de finalizar la ubicación de las sedes que albergarán los sprints en las próximas semanas, se entiende que la F1 planea discutir la idea de hacer el evento del sábado completamente independiente.

Eso significa que será sólo por puntos, y que la parrilla para el gran premio principal del domingo se decidirá probablemente en la tradicional sesión de clasificación del viernes.

El piloto de Haas, Kevin Magnussen, dijo que esa idea sería buena para permitir a los pilotos empujar un poco más.

"Max tiene un buen punto de vista en cuanto a que los riesgos que quieres tomar en el sprint son menores porque decide la posición para el domingo", dijo.

"Así que creo que tal vez un buen ajuste podría ser separar eso, para que puedas ir a por ello".

Max Verstappen leads the rest of the field at the start of the Austrian GP sprint.

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images