La F1 puede sobrevivir sin Ferrari, asegura Brown

Ferrari dejó en claro en las últimas horas que no aceptará nuevas reducciones en el tope presupuestario que se implementará en 2021, un pensamiento que va en contra con las intenciones de los equipos más pequeños y en la cual McLaren ha liderado la batalla.

En una conferencia telefónica el jueves con un grupo selecto de medios entre los que estuvo Motorsport.com, Brown arremetió contra Ferrari diciendo que su posición es "contradictoria".

El jefe de McLaren dijo además que no quisiera ver que Ferrari llegara al extremo de abandonar la categoría por no estar de acuerdo con el tope de gastos, pero indicó que sería un problema más grande perder a más equipos en caso que el mismo no se apruebe con una nueva reducción.

"Odiaría verlos dejar el deporte", dijo sobre Ferrari antes de agregar: "odiaría ver que cualquiera dejara el deporte, así que ciertamente no es algo que nos gustaría ver que ocurriera".

De todos modos, Brown piensa que la Fórmula 1 podría seguir adelante sin Ferrari pero diferente sería el panorama si más equipos cayeran en desgracia debido a la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus.

"Creo que el deporte puede sobrevivir con 18 autos en la parrilla. Y creo que hay otros fabricantes de unidades de potencia que podrían cubrir los dos equipos (clientes, Haas y Alfa Romeo) que actualmente son impulsados por ellos (Ferrari). Por otro lado, creo que si llegamos a un límite de presupuesto demasiado alto y eso termina cerrando a los que están poniendo sus manos en el bolsillo invirtiendo en la F1, no creo que la F1 pueda sobrevivir con 14 autos en la parrilla".

"Creo que 16 está justo en la línea, con 18 puede. Así que creo que podría sobrevivir sin ellos, pero realmente prefiero que se queden en el deporte. Creo que el deporte es mucho mejor con ellos que sin ellos", finalizó.

Información adicional por Jonathan Noble

