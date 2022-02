F1 ve poco probable que un equipo encuentre una gran ventaja en 2022

Desde que se anunciaron las nuevas reglas se ha especulado con la posibilidad de que un competidor sea más inteligente e iguale lo que hizo el equipo Brawn GP; propiedad de Ross Brawn, en la temporada 2009 de la Fórmula 1.

Ese año, Brawn GP introdujo el polémico doble difusor y obtuvo una gran ventaja en la primera parte de la temporada que al final se convirtió en el campeonato de Jenson Button.

Brawn dijo que no podía garantizar que no se hubieran dejado lagunas en el nuevo reglamento, pero sigue confiando en que una normativa "robusta" lo ha hecho menos probable.

“No saben nada sobre balas de plata”, dijo Brawn. “Si supieras dónde estaba la bala de plata, la habrías detenido”, apuntó el directivo.

"No hay garantía de que pueda ocurrir algo que no hayamos previsto. Y creo que si va a ocurrir, no lo veremos en los test en Barcelona y probablemente, alguien se lo hará saber a la F1”.

"Pero en realidad, no creo que sea el caso porque el reglamento es bastante sólido. Pero nunca se puede decir".

Brawn añadió que el nuevo sistema de gobierno de la FIA, que no requiere la unanimidad de los equipos para prohibir las innovaciones tecnológicas, también ayudará.

Los equipos saben ahora que su inversión en I+D podría desperdiciarse si posteriormente se bloquea en una vía que han seguido sin aclararla con la FIA.

Ross Brawn, Team Principal, Brawn GP Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

"Esa es parte de la razón por la que el sistema de gobernanza ha cambiado", dijo Brawn. "Y la gobernanza no ha cambiado sólo para poder modificar las reglas con poca antelación, esto se ha hecho porque los equipos saben que se pueden cambiar las reglas con poca antelación”.

"Así que es mucho más probable que quieran estar cómodos con sus ideas o conceptos antes de lanzarlos”.

"Es una cosa circular. Si sabes que ocho equipos, la FIA y la F1 pueden impedirte hacer algo si creen que es incorrecto, entonces eres un poco más prudente al hacerlo, sabiendo que eso podría ser un problema. Así que creo que la gobernanza es algo que también da otra capa de protección".

El jefe de la FIA para asuntos de monoplazas, Nikolas Tombazis, subrayó que él y sus ingenieros están trabajando estrechamente con los equipos y, en efecto, abordando cualquier posible controversia antes de que los nuevos coches lleguen a su primer fin de semana de carrera.

"Obviamente, algunos coches se han encendido", dijo Tombazis. "Y también estamos llevando a cabo un proceso con los equipos en el que se realizan sesiones individuales con ellos para hacer un seguimiento de su legalidad, de manera que podamos intentar evitar cualquier sorpresa desagradable en la primera carrera”.

“Esto se da como un proceso también. Hemos visto algunas sorpresas aquí y allá, algunas áreas donde los coches son un poco más diferentes entre ellos de lo que esperábamos, y donde los ingenieros han aplicado sus habilidades innovadoras para encontrar una solución”.

"Así que creo que se verán muchas más diferencias de las que quizá esperábamos al principio. Pienso que no hay ninguna alarma grande hasta ahora”.

"Ha sido relativamente suave, todavía dentro de lo que creemos que es una interpretación completamente justa de las normas. No hemos visto nada equivalente a un doble difusor, ni nada parecido".

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Williams

Añadió: "En las comprobaciones con cada equipo individualmente, pasamos literalmente por todo el coche, desde el morro absoluto hasta la cola absoluta".

"Y en el proceso de pasar por todas las regulaciones y verificar todo se requieren bastantes horas, toma como cinco o seis horas para ir uno por uno y asegurarnos de que todos cumplan con todo, y así sucesivamente".

"Por lo tanto, no nos enfocamos en un área del automóvil, realmente verificamos para asegurarnos de que cada aspecto se haya formado correctamente".