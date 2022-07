Piquet: me atacan porque soy cercano al presidente Bolsonaro

Tras la difusión de un nuevo fragmento de la entrevista en la que se refiere de forma discriminatoria al británico Lewis Hamilton, piloto de Mercedes en la Fórmula 1, Nelson Piquet volvió a defenderse de las críticas y reafirmó que no es racista, esta vez a la revista Motor Sport.

En una entrevista con la publicación, el Piquet dijo: "No hay nada, nada que haya dicho mal. Realmente me da igual (con las repercusiones del caso), no me trastoca la vida. Estoy aquí con mis amigos, nos divertimos, eso es todo".

Las declaraciones del tricampeón del mundo se produjeron el pasado fin de semana, durante el cual Piquet participaba en la Le Mans Classic, una prueba para autos clásicos celebrada en el circuito de La Sarthe (Francia).

Nelson también calificó la polémica en torno a sus declaraciones sobre Hamilton, realizadas en una entrevista con Motorsports Talk, en YouTube, en noviembre de 2021 -y que se viralizó después de que otra página de la plataforma, Canal do Enerto, publicara un extracto de la conversación la semana pasada-, como "todo esto es una mierda".

"Todo eso es mentira, no soy racista. Lo que he dicho es una palabra muy suave, incluso la usamos para algunos de nuestros amigos blancos. Utilicé esa palabra hace casi un año en la entrevista y se la inventaron", expresó uno de los referentes del deporte motor brasileño.

"Siendo sincero, me causó algunos problemas, pero no me importa. Aquí no tengo ninguna obligación de hacer publicidad, nada, sólo un poco de carrera y estoy disfrutando mucho", dijo Piquet a Motor Sport Magazine.

Según Piquet, la repercusión que rodea el caso tiene que ver con su apoyo al presidente brasileño, Jair Bolsonaro. "Hay mucha mierda en Brasil. Estoy muy cerca del presidente Bolsonaro y creo que es muy bueno para Brasil, pero la prensa en Brasil es muy negativa con él y todo lo que puedan hacer para desacreditarlo, lo harán, así que si me desacreditan a mí, le afecta a él (Bolsonaro) porque en Brasil saben que estamos cerca", concluyó el piloto sudamericano.