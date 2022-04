F1 dice que Pérez no podía ganar el GP de Arabia por ritmo de carrera

Sergio Pérez largó en la pole position del Gran Premio de Arabia Saudí, su primera en su paso por la Fórmula 1, pero en carrera su suerte cambió y finalizó en la cuarta posición por detrás de su compañero Max Verstappen, Charles Leclerc y Carlos Sainz, ganadores del podio.

Después de la bandera de cuadros, Checo Pérez dijo que el coche de seguridad provocado por el incidente de Nicholas Latifi afectó sus posibilidades de luchar por la victoria porque dificultó su paso en su vuelta de regreso después de haber entrado en los boxes.

“Si no entraba estaba en riesgo porque había un pequeño riesgo de undercut, antes de eso teníamos la carrera controlada”, expresó el mexicano a FOX Sports.

“Teníamos margen suficiente para el undercut, una pena, pero son cosas que no puedes controlar y en esa vuelta se pegó un Williams”.

La web oficial de la Fórmula 1 ha realizado un análisis de carrera del ritmo de Sergio Pérez y los tres competidores que estuvieron en el podio para concluir que el mexicano no habría podido pelear por la victoria, al menos no con los datos existentes.

“Nuestros datos, utilizando los trazos de ritmo de carrera de Pérez, de los finalistas del podio Charles Leclerc y Sainz, y del eventual ganador Max Verstappen, muestran que es poco probable que el ganador de la pole ganara el Gran Premio. De hecho, si no hubiera habido un Safety Car en la vuelta 16, otro piloto podría haber ganado”, expresó la web oficial de la categoría en su análisis.

La página de la categoría expuso que el ritmo de carrera de algunos de sus rivales era superior cuando montaron el neumático duro en comparación con el Red Bull marcado con el número 11 por lo que el mexicano solo habría alcanzado la tercera plaza, siempre que Sainz no hubiera encontrado el espacio para adelantarlo en la parte final de la competencia.

“El gráfico muestra que Leclerc tenía un ritmo de carrera superior en su segundo stint y habría superado fácilmente a Pérez después de las primeras paradas - y luego alejarse para construir una cómoda brecha en el liderazgo. Por supuesto, esto supone que no habría ningún otro Safety Car en esta hipotética situación”

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, batalla con Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Los datos también suponen que Pérez tampoco podría haber aguantado en la segunda posición porque se esperaba que Verstappen le pasara alrededor de la vuelta 26”.

La conclusión de la web oficial es que el ritmo de carrera puro no le hubiera permitido mantener la lucha por la victoria, pero también aclaran que el paso cuando se está peleando por el triunfo puede ser distinto al exhibido previamente, y esto es un factor que no se puede meter en la ecuación dado que Pérez estuvo relegado a la cuarta plaza después de su parada de pits en el que no pudo exhibir sus armas para defender el liderato.