La F1 aún piensa en pantallas por retrovisores, pero hay trabas

Dado que los diseñadores siempre han querido que los retrovisores interfieran lo menos posible con el flujo de aire sobre el coche, la FIA ha tenido que presionar durante mucho tiempo para imponer su tamaño y posición por motivos de seguridad.

Pero para un deporte de tan alta tecnología como la Fórmula 1, parece casi increíble que se siga confiando en un concepto tan anticuado de espejos fijos que han estado siempre presentes en los coches desde que se empezó a competir en la categoría reina.

De hecho, en la era de los GPS, las cámaras on board y el procesamiento digital de alta velocidad, parecería lógico que la F1 diera el paso y tratase de modernizarse en ese sentido.

Eso podría significar obligar a que los coches de F1 estén equipados con cámaras orientadas hacia atrás, de tal manera que puedan mostrar lo que ocurre por detrás de los pilotos en una pequeña pantalla en la cabina.

La idea de tener cámaras orientadas hacia atrás y pantallas en el cockpit no es nada nuevo en la F1, y lo cierto es que hubo discusiones hace varios años entre los pilotos y la FIA sobre el tema.

Carlos Sainz ya dijo en 2018: "Hemos propuesto tener cámaras, en lugar de un simple espejo, que es algo que tienen en otras categorías, y creo que la FIA va a echarle un vistazo. Pero no es algo que se haya aclarado todavía".

"Sabemos que los pilotos de otras categorías lo tienen. Creo que lo tienen en el WEC. No significa que vaya a llegar, pero podría ser una opción".

Digital rear view mirror with AMOLED technology in the Audi R18 e-tron quattro

Photo by: Audi Communications Motorsport