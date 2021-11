Norris y los efectos negativos de su fama con el público

En la más reciente encuesta lanzada por la Fórmula 1, Motorsport Network y Nielsen, los aficionados globales de la categoría calificaron a Lando Norris como el segundo piloto más popular de la parrilla, incluso por delante del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton.

Norris tiene poco tiempo aún en la máxima categoría del automovilismo. El piloto de McLaren debutó en 2019, pero de inmediato generó un impacto en el público no solo por sus actuaciones en la pista, sino también por la forma en que se desenvuelve en redes sociales, capturando rápidamente a los más jóvenes, una figura que creció durante los primeros meses de la pandemia cuando a través de sus transmisiones por internet la gente podía observar una faceta distinta a la que exhibe en el circuito.

Pero esa popularidad tiene un precio y esa es la invasión a su vida privada, no solo en redes sociales, sino también en persona donde los pedimentos de fotografías y autógrafos en momentos personales como una cena con amigos comienzan a ser más frecuentes, algo que no es del total agrado del piloto de la casa de Woking.

“A veces, si sólo estoy en una cena con amigos... sinceramente, no me importa que la gente venga y lo haga. Por supuesto, tal vez no es lo más agradable cuando estás en medio de la cena y la gente viene y dice '¿puedo hacerme una foto rápida, por favor?’”, señaló Norris en una entrevista concedida para el portal deportivo ESPN.

"Pero siento que no puedo decir que no. Siento que me odiarían y dejarían de ser mis fans. Odio decir que no, eso es un problema a veces, quizá tenga que empezar a decir que no un poco más a menudo, pero es algo que me cuesta”.

Lando Norris, McLaren, con Lando Norris, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Durante la charla, el actual competidor ubicado en la quinta posición de la clasificación de pilotos recordó momentos más incómodos donde lo han reconocido, como en los sanitarios.

Pero para él, tal vez lo más difícil de tener ese grado de popularidad es cómo afecta a sus amigos, quienes han recibido comentarios negativos en sus redes solo por ser cercanos al actual piloto inglés.

"Creo que lo único malo es como afecta en la vida personal con los amigos, la gente que sin culpa alguna se pone en el punto de mira a veces por haber sido visto conmigo o por seguirlos en las redes sociales o algo así".

"Yo diría que eso ha sido lo peor de la popularidad. La gente que no respeta en absoluto tu vida personal y la gente con la que te juntas y demás. Eso es sin duda lo peor".

Norris considera que hay poco que pueda hacer para evitar los momentos incómodos y lo tomo como parte de su vida como un piloto de la selecta parrilla de 20 competidores en la Fórmula 1.

“Esto forma parte de ello, no sólo con los pilotos de Fórmula 1, sino con la gente que adquiere cierta fama y se hace un poco más popular en cualquier deporte que practique".