Mercedes: si le damos el coche correcto a Hamilton cumplirá

Mercedes confirmó su papel de favorito para el Gran Premio de Arabia Saudí de la Fórmula 1 al establecer el mejor tiempo en las dos sesiones de entrenamiento. Lewis Hamilton fue el más rápido en el flamante circuito de Yeda y distanció a su rival en el campeonato del mundo, Max Verstappen, que apenas se ubicó cuarto y a más de una décima de diferencia.

Mercedes ni siquiera estaba especialmente satisfecho con el ritmo a una vuelta: "Estábamos más satisfechos por la mañana que por la tarde", dijo el ingeniero en jefe de carrera Andrew Shovlin a Sky. "Tuvimos problemas para conseguir el agarre de los neumáticos, especialmente con el blando".

“Pero en tanda larga lucimos fuertes”, continuó Shovlin y es algo que ve como una buena señal: "Demuestra que el rendimiento básico está en el coche. Sólo hay que obtener la puesta a punto para que los neumáticos estén en la ventana correcta para la vuelta única en la Q3".

Las palabras del ingeniero son similares a las que dijo Hamilton, quien se sorprendió del agarre inicial del circuito, aunque el polvo que se levantaba no lo hiciera lucir así. "Me di cuenta enseguida de que el agarre era muy, muy alto", apuntó el siete veces campeón del mundo: "No fuimos particularmente más rápidos ahora en la sesión que cuando salimos por primera vez".

Sin embargo, Mercedes había hecho algunos intentos con la puesta a punto. "En general estoy contento", dijo el británico que aún no sabe que dirección quiere tomar el resto del fin de semana. "Lo analizaremos durante la noche y trabajaremos con los chicos de la fábrica para asegurarnos de que mañana tendremos la configuración correcta”.

"Tenemos algunas ideas y entendemos nuestro problema", subrayó Shovlin.

Es probable que los neumáticos sean otro inconveniente este fin de semana. Pirelli ha llevado los compuestos medios C2 a C4 al debut en Arabia Saudí, pero según los pilotos, la diferencia entre los compuestos no es tan grande.

"Al menos esa es la sensación", señaló Valtteri Bottas, que terminó el viernes en segunda posición. "Todos los compuestos parecen ser buenos, y las vueltas rápidas mías y de Lewis fueron con el medio".

Pero la mayor sorpresa desde su punto de vista el viernes fue que los neumáticos resistieron mucho mejor de lo esperado. "No estoy seguro de que veamos muchas paradas en boxes en la carrera", dijo el finlandés, aunque la goma blanda parece ser la excepción al rendimiento: “es quizá demasiado blando para las secciones rápidas", dijo Hamilton.

El motor fresco será un "paso medible"

En general, sin embargo, Mercedes puede afrontar el fin de semana de la carrera con optimismo. El equipo considera que la clasificación es la clave del éxito en la carrera, y ahí Hamilton puede volver a confiar en su motor fresco, lo que según Shovlin debería ser un "paso medible". El objetivo de Mercedes es claramente construir un coche que pueda terminar en la pole en la clasificación y también ser el más rápido en la carrera.

"Tenemos que hacerlo de la noche a la mañana", dice Shovlin. "Si le damos eso a Lewis, entonces debería hacer el trabajo. Si le damos lo mismo a Valtteri, seguro que también estará delante".

Un doblete haría que la posición en el campeonato del mundo de cara a la final en Abu Dhabi sea más cómoda para ellos, pero Charles Leclerc demostró lo rápido que se pueden torcer las cosas en Arabia Saudí con su accidente que provocó la bandera roja: "Hemos visto que el circuito no perdona si cometes un error. Eso genera cierta incertidumbre", dijo Shovlin.

Pero un buen coche ayudaría a los pilotos a evitar errores. Entonces tendrían que presionar en la clasificación, "pero en la carrera los adelantamientos podrían ser difíciles. Así que hay fases en las que se tendrá que gestionar y cuidar el coche y los neumáticos".