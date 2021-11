¿Mazepin agredió a alguien en México? El piloto ruso lo explica

En los días posteriores al Gran Premio del domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se publicó un vídeo en las redes sociales en el que parecía que Mazepin tenía una discusión con guardias de seguridad mientras disfrutaba de una noche de fiesta tras la carrera en México.

Pero Mazepin explicó el jueves antes del Gran Premio de Sao Paulo que estaba aclarando una situación porque uno de los miembros de su equipo no podía entrar al lugar, la cual se resolvió rápidamente sin que nadie fuera expulsado de la discoteca.

"La situación, por mi parte, fue muy clara", dijo Mazepin.

"Definitivamente, no se expulsó a nadie. Yo estaba molesto porque uno de mis ingenieros se iba a retirar. Invité a todos los del equipo y, por desgracia, a uno de los miembros no le dejaron entrar".

"Así que busqué aclararlo. Tardé unos tres o cuatro minutos. Y todo el mundo entró, y la verdad es que fue una fiesta muy buena. Nos quedamos unas cuantas horas".

El jefe del equipo Haas F1, Gunther Steiner, dijo el jueves que todavía tenía que ver a Mazepin y preguntarle por el vídeo, pero que le habían puesto al corriente y que pensaba que no era más que un desacuerdo.

Nikita Mazepin, Haas F1, con Guenther Steiner, jefe del equipo Haas. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Esto fue más bien una discusión verbal sobre algo", dijo Steiner.

"Todavía no he hablado con él porque no lo he visto. Pero creo que el tema giraba alrededor de que alguien no podía acceder a algún lugar y simplemente trato de exponer su punto de vista".

Mazepin desató la polémica el pasado diciembre después de que se publicara un vídeo en sus historias de Instagram en el que aparecía manoseando el pecho de una mujer, lo que provocó la condena de su equipo Haas, de la FIA y de la F1. Haas trató el asunto internamente durante el invierno.

Cuando se le preguntó si creía que los pilotos tenían más difícil llevar su vida privada ahora que todo podía ser filmado y publicado en las redes sociales, Steiner dijo: "Absolutamente".

"Todo lo que se hace, lo haga quien lo haga, es inmediatamente filmado por alguien".

"Y luego Nikita, creo que tiene una reputación, y yo diría que es más filmado. Así que no se le facilita nada".