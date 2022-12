FIA prohíbe formalmente un diseño de Mercedes para la F1 2023

Mercedes llegó al Gran Premio de Estados Unidos en Austin con un nuevo diseño de alerón delantero, pero su uso de provocadores separadores de ranuras llamó rápidamente la atención de sus rivales.

Las escuderías consideraron la solución de Mercedes con las nuevas variantes en forma de aleta tenían mucha más intención aerodinámica al desviar el flujo de aire de lo que se suponía que permitía el reglamento.

Los rivales sospechaban que la forma en que estaban construidos los separadores ayudaba a mejorar el rendimiento al gestionar mejor el flujo de aire sobre el coche, en lugar de estar ahí para reforzar los elementos del alerón.

Sin embargo, Mercedes argumentó que el reglamento sólo exigía que los separadores de ranuras fueran "principalmente" por razones mecánicas, estructurales o de medición, por lo que se permitía cualquier beneficio aerodinámico secundario.

Mercedes nunca tuvo la intención de utilizar el alerón delantero en el Gran Premio de Estados Unidos ya que no tenía suficientes repuestos o para atender a ambos pilotos.

Sin embargo, su aparición en el pitlane supuso que, antes del Gran Premio de México de la semana siguiente, los rivales tuvieran la oportunidad de presionar a la FIA para que no permitiera la utilización de este diseño.

La FIA estuvo de acuerdo en que las aletas proporcionaban beneficios aerodinámicos secundarios, por lo que los soportes tuvieron que ser retirados antes de que el alerón se utilizara por primera vez en el Gran Premio de México.

En un intento de evitar que los equipos trataran de aplicar el concepto de una forma diferente que eludiera la petición "primaria" del reglamento, la FIA ha modificado ahora el reglamento técnico de 2023.

Un nuevo borrador del reglamento aprobado esta semana por el Consejo Mundial del Motor exige que los soportes separadores de ranuras proporcionen una conexión estructural entre los perfiles consecutivos, mientras que sus dimensiones y proximidades de conexión también se han modificado para reforzar la intención original del organismo rector.

