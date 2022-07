F1 discutirá el "inaceptable" acoso a aficionados en Austria

A lo largo del fin de semana de la carrera de Fórmula 1 en Austria, varios aficionados han publicado en las redes sociales sobre el acoso que han sufrido, incluyendo el uso de insultos homófobos y racistas y otros comentarios abusivos.

Los informes de los aficionados fueron transmitidos a la F1, que respondió con un comunicado en el que confirmaba que tomaría nuevas medidas.

"Nos han informado de que algunos aficionados han sido objeto de comentarios totalmente inaceptables por parte de otros asistentes al evento", dijo la F1 en un comunicado.

"Hemos planteado esto al promotor y a la seguridad y hablaremos con los que han denunciado estos incidentes y nos lo estamos tomando muy en serio".

"Este tipo de comportamiento es inaceptable y no será tolerado y todos los aficionados deben ser tratados con respeto".

El comportamiento de los aficionados ya ha estado en el punto de mira este fin de semana en Austria después de que el accidente de Lewis Hamilton durante la clasificación del viernes fuera recibido con celebraciones por parte de algunos seguidores de Max Verstappen en las gradas.

Se entiende que más de 50.000 aficionados holandeses han viajado a Austria para la carrera de este fin de semana, que contará con un aforo de 105.000 personas el domingo.

Dutch fans turn the grnadstands orange Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton dijo que le parecía "alucinante" que los aficionados vitorearan un accidente, sobre todo sin conocer el estado del piloto.

"Estoy agradecido de no haber estado en el hospital y de no haberme lesionado gravemente, pero nunca se debería vitorear el accidente de alguien o la lesión de alguien", dijo Hamilton.

"No debería haber ocurrido en Silverstone, aunque no fue obviamente un accidente, y no debería haber ocurrido aquí".

Verstappen fue abucheado por los aficionados durante su entrevista tras la clasificación en Silverstone el pasado fin de semana, además de ser vitoreado cuando sufrió un trompo durante la sesión.

"Los abucheos son un ataque personal al piloto", dijo el jefe de Mercedes F1, Toto Wolff. "Los aficionados deberían ponerse en la posición de que están ahí de pie y están siendo abucheados y creo que eso no es correcto para el piloto, o que Christian [Horner] fuera abucheado en Silverstone".

"No creo que eso sea correcto. Así que espero que podamos hablar con sentido común. Queremos a los aficionados, queremos que estén ahí, queremos que sean emotivos y apasionados, pero quizás cuando se vuelve personal eso no debería ocurrir".