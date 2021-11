Así fue la diferencia de velocidad entre Hamilton y Verstappen

Al finalizar la carrera del Gran Premio de Brasil, Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, señaló que la exhibición del Mercedes de Lewis Hamilton tanto en la competencia principal como en la sprint generaban una preocupación de cara al cierre de la temporada 2021 de la Fórmula 1.

"Si Mercedes puede mantener esa potencia del motor hasta la última carrera, entonces no tiene buena pinta. Mercedes siempre dice que tienen un gran [desgaste] en el motor, después de dos o tres carreras. Pero eso ya no nos ayuda. Para entonces el campeonato mundial ya estaría terminado”, dijo el expiloto austriaco a la cadena ORF después del triunfo del siete veces campeón del mundo en Interlagos, palabras diferentes a las del viernes cuando decía no estar preocupado por el potencial exhibido por el inglés.

Hamilton gozaba de un motor de combustión interna más fresco en Brasil luego de que el equipo montó el quinto ICE de la temporada en el coche #44, lo que le representó una sanción de cinco posiciones en la parrilla para el domingo.

El siete veces campeón del mundo también tuvo que remontar en la sprint del sábado desde la última a la quinta posición luego de una descalificación por una infracción técnica. El alerón trasero del W12 no cumplía con la normativa cuando desplegaba el sistema DRS al sobrepasar la distancia máxima de 85 mm, sanción que le hizo perder la primera plaza para la carrera corta en la sesión realizada el viernes por la tarde.

Pero, ¿cuál fue la diferencia de velocidad de Hamilton con el motor nuevo respecto a los Honda de Max Verstappen y Sergio Pérez?

En la carrera sprint, donde Hamilton protagonizó una remontada de 15 posiciones, el inglés fue el más rápido en la trampa de velocidad al alcanzar los 339 km/h, una diferencia de 21.7 km/h respecto a lo obtenido por Verstappen.

En la línea de meta la situación no era muy diferente con el inglés siendo el tercero mejor de esa clasificación con 340.3 km/h contra 321.9 del neerlandés.

Los 5 mejores contra Verstappen en la trampa de velocidad de la sprint de Brasil:

Piloto Trampa de velocidad 1.Lewis Hamilton 339.0 km/h 2. Nikita Mazepin 335.4 km/h 3. Kimi Raikkonen 333.7 km/h 4. George Russell 333.7 km/h 5. Charles Leclerc 331.8 km/h 15. Max Verstappen 317.3 km/h

En la carrera del domingo Hamilton no fue el mejor en la trampa de velocidad, eso le correspondió al Ferrari de Carlos Sainz al registrar 336.7 km/h, pero el británico se ubicó quinto de esa tabla con 333.2 km/h para aventajar por 15.2 km/h al líder del campeonato e integrante de Milton Keynes.

Los 5 mejores contra Verstappen en la trampa de velocidad de la carrera de Brasil:

Piloto Trampa de velocidad 1.Carlos Sainz 336.7 km/h 2. Kimi Raikkonen 335.6 km/h 3. Pierre Gasly 335.5 km/h 4. Fernando Alonso 333.9 km/h 5. Lewis Hamilton 333.2 km/h 17. Max Verstappen 318.0 km/h

Helmut atribuyó la diferencia de potencia al motor V6 nuevo recién montado por Hamilton y que presupone le ofrece hasta 20 CV extras de poder en comparación con el de Verstappen que se montó recientemente en Rusia, cuatro carreras previas a la largada en Sao Paulo.

La potencia también tuvo una influencia en los sectores durante la carrera del domingo, donde Hamilton aprovechó su nuevo motor en dos puntos clave, las rectas de la primera zona y la última curva de alta velocidad antes de llegar a la tribuna principal.

Hamilton registró el mejor tiempo en el sector 1 con 18.281 segundos contra 18.643 segundos de Verstappen. Pérez estuvo más cerca en esta zona del británico con una marca de 18.367s.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Los Red Bull fueron más competitivos en la zona trabada del trazado con Pérez y Verstappen dominando en el segundo sector con registros de 36.014s y 36.779s. Hamilton fue tercero con 36.877s.

Pero en el último sector, donde la aceleración y potencia son vitales, el de Mercedes volvía a destacar con 16.396s contra 16.518s de Pérez y 16.744s del líder del campeonato.

“Ellos tienen una velocidad en recta increíble, no sabemos que estén haciendo, este fin de semana han estado en otro planeta y fue muy difícil de pelearles el día de hoy”, dijo Pérez al llegar a la zona de medios el domingo. Sus palabras podrían tener eco en las próximas dos carreras, con pistas desconocidas para todos, pero donde se espera que el motor sea un factor decisivo.