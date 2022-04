F1 ya alimenta el concepto del coche 2026 con lo visto en 2022

Junto con su equipo de ingenieros de F1 -que desde entonces se han trasladado a trabajar para la FIA- Symonds fue uno de los principales arquitectos del actual paquete aerodinámico luego de recibir el encargo de mejorar la capacidad de seguimiento de los coches.

Symonds afirma que, tras un alentador comienzo de la temporada 2022, ya se están buscando formas de mejorar aún más la capacidades de seguimiento entre los competidores.

Sin embargo, representan un cambio de concepto tan importante que se guardarán para un paquete de cambios mayor en 2026, cuando la F1 cambie a una nueva unidad de potencia.

Mientras tanto, Symonds, que en un principio tenía previsto retirarse este verano, seguirá en la F1 en un futuro próximo y podrá así seguir con los planes a largo plazo.

"Si no estuviéramos aprendiendo lecciones, estaríamos muertos", dijo Symonds a Motorsport.com.

"Creo que cuando diseñas un coche, nunca estás contento con él”.

"En el momento en que está terminado, piensas que podría haber hecho un trabajo mejor. Y creo que con el coche del 22, ese fue el caso”.

"Estoy muy, muy contento con lo que hemos producido, pero hay cosas que podrían mejorar”.

"No será para el 23 o el 25, pero creo que para el 26, el próximo coche, hay muchas cosas que se pueden hacer. No estamos hablando de retoques, estamos hablando de primeros principios".

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Symonds reconoció que los datos de las carreras de Bahréin y Yeda estudiados por la F1 mostraban signos "positivos" de que seguir a otro competidor es ahora más fácil que antes. La atención se ha centrado en comparar las diferencias entre los coches de 2022 con las de temporadas pasadas.

"Hemos analizado algunos de los datos, haremos un informe interno después de algunas carreras más", dijo.

"Siempre digo que no hay que hacer las cosas sobre una muestra de uno, ni tampoco sobre una muestra de dos".

"Nunca se trató de adelantar, esto es un error común. Se trata de poder perseguir".

"Empezamos a hacer un seguimiento hace unos años, para poder empezar a construir la imagen. Ahora podemos ver un cambio":

"Llevamos dos carreras, pero creo que las pruebas que hay apuntan en una dirección positiva. Así que tengo muchas esperanzas de que este año tengamos carreras buenas y reñidas".

"Hemos aprendido de este coche, y tenemos confianza en nuestras herramientas. Mucha gente era muy cínica en cuanto a si conseguiríamos algo, pero hemos demostrado que podemos hacerlo, y entendemos el problema.

"Y durante las últimas fases de la prueba de las normas de 2022 en 2021 nos dimos cuenta de que había mejores formas de hacer algunas cosas. Las introduciremos en la próxima gran iteración de diseño, que probablemente sea la del 26".

"Como he dicho, en el momento en que diseñas algo, no estás contento con ello. Hay que ser pragmático, no se puede hacer un concepto totalmente nuevo cada año".