La F1 abandona el uso del arcoiris en su campaña We Race As One

La campaña We Race as One tiene como objetivo reconocer la batalla mundial contra el COVID-19 y la lucha contra la discriminación en todo el mundo y utilizaba el arcoíris como “un símbolo usado internacionalmente en la reciente crisis para unir a las comunidades".

El arcoíris aparece en los autos de los equipos, así como en zonas promocionales en la pista, pero para 2021 se eliminará después de que la Fórmula 1 describió este miércoles la forma en que la campaña We Race As One operará este año.

"Esta temporada, el arcoíris ya no aparecerá junto a la plataforma #WeRaceAsOne", anunció la máxima categoría en un comunicado de prensa.

“Si bien la pandemia por COVID-19 es todavía una batalla en curso, estamos enfocando la plataforma en los tres pilares centrales de nuestra estrategia medioambiental, social y de gobierno corporativo”.

“Esos pilares son la sostenibilidad, la diversidad, la inclusión y la comunidad. Estas áreas son una prioridad para el deporte y donde ya se ha avanzado, pero aún tenemos más compromisos que cumplir en los próximos meses y años”.

El año pasado, la F1 permitió un tiempo antes de cada carrera para que los pilotos se expresaran contra el racismo. La mayoría de los competidores optaron por arrodillarse antes del arranque de cada competencia. Este espacio se mantendrá en el programa de cada gran premio durante este año.

"Esta temporada, planeamos incluir un espacio en el programa de competencia antes del comienzo de cada carrera para mostrar nuestro apoyo en conjunto a temas importantes. Eso lo discutiremos con los pilotos y los equipos antes del comienzo de la temporada", dice el comunicado.

La F1 también ha señalado que la campaña "We Race As One", que fomentará la diversidad y la inclusión en el automovilismo además de contribuir a su impulso medioambiental, busca alinearse con fines específicos.

La F1 espera crear con la iniciativa "un camino claro hacia los motores híbridos de combustible sostenible" en 2021, así como reducir la cantidad de plástico de un solo uso en el paddock, y modificar los métodos de transporte. Pero eso no es todo, también quieren darle relevancia a las operaciones remotas para reducir la cantidad de carga que se lleva a las carreras.

Otro de los objetivos es "desplegar prácticas y aprendizajes dentro de la Fórmula 1 para grupos poco representados con el fin de proporcionar acceso a una prometedora carrera en el deporte", así como "financiar becas para estudiantes de ingeniería con talento procedentes de entornos diversos y desfavorecidos, con oportunidades de experiencia laboral en la F1 y en los equipos durante sus estudios".

Para este año, la F1 incluirá a la W Series entre sus categorías de apoyo durante ocho grandes premios. Este paso busca apoyar el trayecto de las mujeres a la cima del deporte motor y este punto es parte de los planes para 2021.

"Nuestra plataforma We Race As One ha sido muy eficaz a la hora de crear conciencia sobre temas de importancia social y sobre nuestro firme compromiso de crear un cambio positivo", dijo el presidente y director general de la F1, Stefano Domenicali.

"Estamos muy orgullosos de esta campaña y los equipos la han adoptado plenamente. Aunque nuestro compromiso para abordar cuestiones como la sostenibilidad y la diversidad en nuestro deporte es importante ponerlo en palabras, son nuestras acciones las que nos juzgarán".

"Ya hemos avanzado mucho en nuestros planes de sostenibilidad y este año verán cómo se ejecutan fuertes acciones en los tres pilares de la WRAO. Sabemos que debemos seguir avanzando en estos temas y todo el deporte está unido para hacerlo en los próximos meses y años".