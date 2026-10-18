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La F2 aún no decide si acepta el equipo de Norris: "Lo como examinamos cualquier otra petición"

Lando Norris quiere llevar a LN4 Fusion a la Fórmula 2 en 2027

Alex Harrington

Publicado: 18 oct 2026, 12:05

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Diseño LN4 Fusion F4

El nuevo equipo de carreras de Lando Norris, LN4 Fusion, pronto sabrá si tiene o no un lugar en la parrilla de Fórmula 2 el año que viene. El CEO de FIA Fórmula 2, Bruno Michel, ha confirmado que el campeonato está cerca de elegir su selección de equipos para las temporadas 2027, 2028 y 2029, así que ¿se saldrá Norris con la suya?

"Bueno, hacemos una nueva selección cada tres años, así que ahí es donde estamos cuando también tenemos un coche nuevo", dijo Michel. "Estamos en el proceso de esta selección en este momento, así que tendremos una lista de equipos dentro de un mes, diría, un mes y medio. Así que va a ser bastante pronto.

"Y, por supuesto, el equipo de Lando Norris ha solicitado una licencia, y lo estamos examinando como examinamos cualquier otra petición. Hay muchos equipos que querrían unirse a Fórmula 2 en este momento.

"Es un campeonato muy sano, pero no vamos a aumentar el número de equipos porque eso es algo bastante importante para la salud de los equipos. Y también, ya sabes, creo que 22 pilotos en F2 es suficiente cuando tienes 22 pilotos en F1, y sabes que algunos años habrá asientos en F1, otros años será más difícil.

"Así que también tenemos que tener bastante cuidado con eso. Así que mantendremos el mismo número de equipos, y los resultados de esta selección llegarán bastante pronto."

De Fórmula 3 a F2

Norris lanzó LN4 Fusion a principios de septiembre. El equipo confirmó que había asumido los activos de AIX Racing y que solicitaría una inscripción en F2. También tiene una inscripción en Fórmula 3 hasta finales de 2027, con Gabriel Gomez y James Egozi confirmados para pilotar. Pero el objetivo de Norris es dar a los pilotos una oportunidad donde él tuvo la suya.

“Fue muy especial mirar atrás y escuchar estas cosas", dijo. "Supongo que en ese momento no piensas realmente en ello, pero tener tu nombre escrito en algún sitio, especialmente por una buena razón, es algo de lo que estar muy orgulloso. Así que me alegró ser el primero, y el primero de lo que serán muchos.”

Al explicar por qué creó el equipo, Norris añadió: "He tenido muchísima suerte de contar con personas increíbles a mi alrededor durante toda mi carrera, y sé que llegar a Fórmula 1 requiere mucho más que solo talento. Necesitas a las personas adecuadas a tu alrededor, el apoyo adecuado y las oportunidades adecuadas en el momento adecuado,."

Norris se dirige ahora al United States Grand Prix en Austin, situado sexto en la clasificación de pilotos con 201 puntos.

La carrera de Austin se celebra del 23 al 25 de octubre.

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