Fórmula 1 2027: qué circuitos se eliminan y cuáles se incorporan al calendario

¿Cómo será el calendario de carreras de Fórmula 1 para la temporada 2027? La Fórmula 1 respondió a esta pregunta el 16 de septiembre de 2026 al publicar las fechas para el próximo año.

Según esta información, se mantendrán los 24 Grandes Premios, tal y como viene ocurriendo desde 2024. Y es que el director general de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, considera que es "el número adecuado".

En 2023 declaró: "Es el número que exige el mercado. Diría que es el equilibrio adecuado para la compleja logística y para todas las personas implicadas. Y también diría que es el número que deberíamos mantener estable durante mucho tiempo".

De los 24 circuitos de Fórmula 1 de la temporada 2026, solo uno no cuenta con un contrato renovado para 2027: los organizadores de Zandvoort dejaron que su contrato expire y, por lo tanto, desaparecerán del calendario de Fórmula 1 a partir de 2026.

Pero hay más: Barcelona también desaparece del calendario para 2027. No obstante, el circuito español volverá en 2028 y se alternará anualmente con Spa-Francorchamps; en 2027 le toca el turno a Bélgica.

Esto significa, por deducción, que 22 circuitos de 2026 están confirmados para 2027. A cambio, se incorporarán dos nuevos circuitos. La lista completa y los plazos de vigencia de los contratos correspondientes se pueden consultar más abajo en este resumen.

¿Habrá nuevos circuitos en la Fórmula 1 en 2027?

Sí. Con Portimão, un antiguo circuito de Fórmula 1 vuelve al calendario. Portimão sirvió durante años como circuito de pruebas y, durante la pandemia de la COVID-19, se le adjudicó por primera vez la organización de una carrera de Fórmula 1: en 2020 y 2021, Portimão acogió el Gran Premio de Portugal. El nuevo contrato de dos años prevé que Portimão figure en el calendario de la Fórmula 1 hasta 2028, inclusive.

Además, se ha confirmado el regreso de Istanbul Park. Turquía vuelve al calendario tras una ausencia de cinco años. Ya durante los años de la pandemia, 2020 y 2021, el circuito había vuelto brevemente al calendario, tras haber estado presente entre 2005 y 2011. El nuevo contrato se extiende hasta 2031.

¿Desaparecerán del calendario en 2027 algunos circuitos actuales?

Sí. Zandvoort dejará de formar parte del calendario a partir de 2026 por voluntad propia. Además, el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, en Barcelona, se retirará del calendario según lo previsto.

¿Dónde tendrá lugar la primera carrera de Fórmula 1 en 2027?

La Fórmula 1 comenzará la temporada 2027 en Baréin. Lo que sucederá en 2028 aún está por decidir: según el contrato, Melbourne (Australia) tiene la posibilidad de acoger el primer Gran Premio del año en tres ocasiones más en los próximos años, hasta 2035.

¿Dónde se celebrará la última carrera de la temporada de Fórmula 1 en 2027?

En el circuito Yas Marina de Abu Dabi. Así quedó sellado en la última renovación del contrato: el circuito de los Emiratos Árabes Unidos está designado como sede de la última carrera de la temporada hasta 2030.

La Fórmula 1 lleva compitiendo en Abu Dhabi desde 2009. Desde entonces, el Gran Premio solo dejó de ser la carrera final entre 2011 y 2013. Sebastian Vettel (2010), Lewis Hamilton (2014), Nico Rosberg (2016), Max Verstappen (2021) y Lando Norris (2025) se proclamaron campeones del mundo de Fórmula 1 en Abu Dabi. En todos los demás años, el título ya se había decidido antes del último Gran Premio del año.

Más de la F1 : Fórmula 1 Cómo justifica la F1 el aumento de las carreras sprint en el calendario 2027

¿Cuántas carreras sprint habrá en 2027 y dónde?

La Fórmula 1 ha confirmado por primera vez diez citas de sprint para la temporada 2027, entre las que se incluye, por primera vez, un sprint en Mónaco. Cuando la Fórmula 1 introdujo las carreras de sprint en 2021, se limitó a tres sprints al año. La última vez hubo seis carreras de sprint.

Así se aprueba el calendario de Fórmula 1:

Las fechas de las carreras para la temporada de Fórmula 1 del año siguiente se negocian en primer lugar entre el titular de los derechos, Liberty Media, y los circuitos. Por lo general, los equipos también participan en estas negociaciones y se les mantiene informados continuamente sobre los avances. Sin embargo, los equipos no tienen poder de decisión.

En cuanto hay un primer borrador, el titular de los derechos suele publicarlo. En este borrador suele haber algún que otro "asterisco", por ejemplo, cuando aún no se ha firmado un contrato con un circuito, pero el acuerdo es previsible.

En cuanto se han formalizado todos los contratos y se ha eliminado el último "asterisco", el titular de los derechos remite el borrador del calendario al Consejo Mundial del Deporte del Motor de la FIA. Solo cuando sus 26 miembros lo hayan aprobado (lo cual suele ser un mero trámite formal), la FIA publica oficialmente el calendario de Fórmula 1 para la próxima temporada.

El Consejo Mundial se reúne normalmente cuatro veces al año, entre otras ocasiones, en octubre y diciembre. Es posible una ratificación previa; véase el anuncio para 2025, realizado con casi ocho meses de antelación.

Sin embargo, en la práctica, últimamente el calendario de Fórmula 1 no se ha anunciado ni confirmado oficialmente hasta después de la reunión de diciembre (poco antes de la gala de fin de año de la FIA, en la que se celebra la entrega de premios del Campeonato del Mundo de Fórmula 1). Solo entonces quedan fijadas de forma 100 % vinculante todas las fechas de los Grandes Premios.

Sedes de Fórmula 1 en 2027 (por orden alfabético, por países):

- Abu Dabi: Circuito de Yas Marina (hasta 2030)

- Azerbaiyán, Bakú: Circuito de Bakú (hasta 2030)

- Australia, Melbourne: Circuito de Albert Park (hasta 2037)

- Baréin, Sakhir: Circuito Internacional de Baréin (hasta 2036)

- Bélgica, Spa: Circuito de Spa-Francorchamps (hasta 2031)

- Brasil, São Paulo: Autódromo José Carlos Pace (hasta 2030)

- China, Shanghái: Circuito Internacional de Shanghái (hasta 2030)

- Reino Unido, Silverstone: Circuito de Silverstone (hasta 2034)

- Italia, Monza: Autódromo Nacional de Monza (hasta 2031)

- Japón, Suzuka: Circuito Internacional de Suzuka (hasta 2029)

- Canadá, Montreal: Circuito Gilles Villeneuve (hasta 2035)

- Catar, Losail: Circuito Internacional de Losail (hasta 2032)

- México, Ciudad de México: Autódromo Hermanos Rodríguez (hasta 2028)

- Mónaco: Circuito de Mónaco (hasta 2035)

- Austria, Spielberg: Red Bull Ring (hasta 2041)

- Portugal, Portimão: Autódromo Internacional del Algarve (hasta 2028)

- Arabia Saudí, Yeda: Circuito Urbano de Yeda (hasta 2030)

- Singapur: Circuito de Marina Bay (hasta 2028)

- España, Madrid: Circuito urbano de Madrid (hasta 2035)

- Turquía, Estambul: Istanbul Park (hasta 2031)

- Hungría, Budapest: Hungaroring (hasta 2032)

- EE. UU., Austin: Circuito de las Américas (hasta 2034)

- EE. UU., Las Vegas: Circuito Urbano de Las Vegas (hasta 2037)

- EE. UU., Miami: Autódromo Internacional de Miami (hasta 2041)

Circuitos actuales de Fórmula 1 sin contrato para 2027:

- Países Bajos, Zandvoort: Circuit Park Zandvoort (hasta 2026)

- España, Barcelona: Circuito de Barcelona-Cataluña (hasta 2032), en rotación con Spa-Francorchamps (Bélgica) y, por lo tanto, solo en los años pares del calendario de Fórmula 1