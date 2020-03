Cuando Alonso venció la fiebre para lograr récords en F1

Durante su existencia en el calendario de la Fórmula Uno hasta 2017, el Gran Premio de Malasia ha sido una de las pruebas físicamente más exigentes de la temporada. Temperatura y humedad muy altas, generan una de las condiciones más hostiles para los pilotos.

Ahora, pensar que alguien mínimamente enfermo en ese entorno se suba a un Fórmula 1 a correr durante una hora y media, con más de 35 grados de temperatura ambiente y una humedad superior al 70 por ciento, no es exactamente el reto que cualquier aceptaría.

Pero fue el que afrontó Fernando Alonso en 2003, su primera temporada con Renault, la segunda de su carrera después de un 2002 en el que forzosamente tuvo que quedarse como probador y suplente del equipo francés.

En la clasificación de la que era apenas la segunda carrera de esa campaña, el español conseguiría su primera pole, esto después de controlar síntomas de fiebre ese día.

“Ha empezado esta mañana,” contaba Alonso en la rueda de prensa oficial después de su primera pole. “Me siento un poco mejor ahora, pero mañana, supongo, será una carrera dura para mí.”

“Esta noche me relajaré, cenaré, probablemente me quedaré en el hotel, tomaré algunas medicinas, beberé mucha agua como es usual aquí en Malasia, e intentaré acabar la carrera en la mejor condición posible.”

Conferencia de prensa: el ganador de la pole, Fernando Alonso, Jarno Trulli y Michael Schumacher Photo by: Renault F1

La alegría de su primera pole dejaría en la sombra su condición física ese fin de semana. A sus 21 años con la juventud y la adrenalina, su malestar quedaba relegado en su mente, fortalecida por el deseo de sacar máxima provecho de la que era entonces la mejor oportunidad de su carrera.

Alonso lideraría por primera vez desde la posición de privilegio el domingo, controlando la carrera hasta su primera parada en boxes, que llegó temprano, evidenciando una estrategia de combustible que favoreció su rendimiento en clasificación. Sin embargo no sería tan anticipada como algunos esperaban.

Kimi Raikkonen se quedaría en pista y le adelantaría una vez cumplía su primera parada y luego su lucha sería por mantener la segunda posición contra Rubens Barrichello. Al final lo conseguiría, a pesar de que la caja de cambios de su Renault R23 dejaba de funcionar normalmente.

Alonso lo pasó mal. Llegó a estar enfermo, a sentir que la fiebre regresaba del volante.

“Lo noté,” dijo Alonso sobre su malestar. “Desafortunadamente, en la última parte de la carrera, las últimas 20 o 25 vueltas, me sentía bastante mal, bastante enfermo, pero intentaba mantener la concentración y empujar a tope. Hice 46 vueltas de clasificación.”

“Al inicio, he peleado con Kimi intentando mantener la diferencia y en el segundo stint con Rubens para conseguir algo de ventaja y mantener la segunda posición. El último stint fue de pelear contra el coche un poco, con la caja. Así que, aunque me sentía un poco… he seguido empujando.”

Alonso siempre se ha caracterizado por su espíritu luchador, su instinto competitivo, en cualquier situación, algo que se evidenciaba ese fin de semana en Malasia para muchos por primera vez, pues durante su tiempo en Minardi resultaba difícil conocerlo y saber de lo que podría ser capaz.

Para los libros, además de la primera victoria de Raikkonen, quedarían números, estadísticas, su primera pole, su primera carrera liderada, su primer podio, el más joven en conseguir estas marcas. La lucha interna que tuvo que dar por conseguirlas solo las conoce él a profundidad.

En fotos, el fin de semana en el que Fernando Alonso se reveló al mundo de la Fórmula 1

Galería Lista Fernando Alonso 1 / 20 Foto de: Renault F1 Conferencia de prensa: el ganador de la pole, Fernando Alonso celebra 2 / 20 Foto de: Renault F1 Fernando Alonso, Falvio Briatore y Jarno Trulli celebran la primera fila 3 / 20 Foto de: Renault F1 Miembros del equipo Renault F1 y Jarno Trulli celebran la primera fila 4 / 20 Foto de: Renault F1 Cascos de primera fila 5 / 20 Foto de: Renault F1 Fernando Alonso en la parrilla de salida 6 / 20 Foto de: Renault F1 La arrancada: Fernando Alonso al frente del resto 7 / 20 Foto de: Ferrari Media Center Primera curva: Fernando Alonso al frente del grupo 8 / 20 Foto de: Renault F1 Primera curva: Fernando Alonso al frente del grupo 9 / 20 Foto de: Renault F1 Parada en pits para Fernando Alonso 10 / 20 Foto de: Renault F1 Fernando Alonso 11 / 20 Foto de: Renault F1 Fernando Alonso 12 / 20 Foto de: Renault F1 Fernando Alonso recibe la bandera a cuadros en el tercer puesto 13 / 20 Foto de: Renault F1 Fernando Alonso cansado tras la carrera 14 / 20 Foto de: Renault F1 Podio: ganador de la carrera Kimi Raikkonen, McLaren, segundo lugar Rubens Barrichello, Ferrari, y tercer lugar Fernando Alonso, Renault 15 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Kimi Raikkonen, McLaren y tercer lugar Fernando Alonso, Renault 16 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Kimi Raikkonen, McLaren y tercer lugar Fernando Alonso, Renault 17 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Kimi Raikkonen, McLaren, segundo lugar Rubens Barrichello, Ferrari, y tercer lugar Fernando Alonso, Renault 18 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images El podio: champaña para Fernando Alonso 19 / 20 Foto de: Renault F1 Fernando Alonso y su trofeo 20 / 20 Foto de: Renault F1

