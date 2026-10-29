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FIA usará IA para ayudar a definir las futuras regulaciones de la F1 asociándose con Amazon

La FIA se ha asociado con Amazon Web Services para usar inteligencia artificial en el desarrollo de futuras normativas de Formula 1

Lydia Mee

Publicado: 29 oct 2026, 4:51

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Foto de: Alessio Morgese

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) utilizará inteligencia artificial de Amazon Web Services (AWS) para ayudar a redactar el reglamento de la próxima era de monoplazas de la Fórmula 1, tras firmar una nueva alianza global con el gigante tecnológico.

Bajo este acuerdo, AWS se convierte en el socio oficial de IA y computación en la nube del organismo rector, y su tecnología se empleará en diversas categorías del deporte motor, incluida la F1.

El cambio más significativo se percibirá en la manera en que se redacten las futuras normativas. La FIA ya utiliza la potencia de cálculo de AWS para ejecutar sus simulaciones aerodinámicas; ahora, AWS también ofrecerá al personal técnico y de ingeniería de la FIA acceso a herramientas de IA para asistir en la elaboración de los reglamentos.

"La tecnología está cambiando cada aspecto de nuestro deporte, y la FIA debe liderar ese cambio", explicó el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Más de la F1 :

"Nuestra nueva alianza con AWS impulsará todo, desde los coches del futuro hasta los clubes de base donde comienzan tantas carreras profesionales. Al integrar tecnología en la nube e IA de clase mundial en el corazón de la FIA, podemos facilitar la participación de pilotos, oficiales y voluntarios, ayudar a nuestros clubes miembros a operar de manera más eficiente y acercarnos a nuestra ambición de duplicar la participación global en el deporte motor. Estoy encantado de dar la bienvenida a AWS a la familia de la FIA".

Por su parte, la directora global de eventos, deportes y entretenimiento de AWS, Kristin Shaff, añadió: "El deporte motor es uno de los entornos más exigentes y con mayor riqueza de datos del mundo, y la FIA se ubica en el centro del mismo: gobernando el deporte, definiendo la normativa y creando oportunidades para que la gente participe en todos los niveles".

"Estamos orgullosos de convertirnos en el socio oficial de IA de la FIA y poner a disposición las capacidades de nube e IA de AWS para respaldar su misión en todos los niveles del deporte".

AWS también se convertirá en socio oficial de los Premios FIA (FIA Awards) y de la Serie de Innovación Sostenible de la FIA (FIA Sustainable Innovation Series).

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