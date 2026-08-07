La FIA revela un ambicioso objetivo para hacer los coches de F1 otros 80 kg más ligeros

Cuando se introdujeron las reglas de 2026, la FIA habló con frecuencia del llamado "concepto de coche ágil". Se suponía que los coches serían más pequeños y ligeros, aunque hay que decir que los cambios siguen siendo relativamente marginales. La distancia entre ejes es 20 cm más corta este año, mientras que los coches de 2026 también son 10 cm más estrechos.

El peso mínimo se ha fijado en 768 kg, una reducción de 32 kg en comparación con la temporada pasada. Junto con una carga aerodinámica significativamente menor —lo que significa que los pilotos vuelven a pelear más con el volante y los coches parecen menos como si circularan sobre rieles—, se han logrado los principales objetivos.

Sin embargo, apenas se ha hablado de eso durante los primeros ocho meses del año, ya que todo ha quedado eclipsado por las quejas sobre las unidades de potencia y la gestión de la energía.

En el lado del chasis, sin embargo, el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, sí cree que el nuevo conjunto de reglamentos representa un paso adelante.

"Creo que probablemente sí, aunque uno nunca debe asumir que el trabajo está terminado. Pero sí creo que los coches se siguen más de cerca", dijo Tombazis al hablar con un grupo selecto de medios, incluido Motorsport.com.

Según la FIA, el efecto del aire sucio se ha reducido al nivel visto durante el primer año bajo el reglamento anterior. Tombazis confía en que esta vez los equipos tendrán menos capacidad para poner palos en las ruedas con soluciones ingeniosas que socaven el espíritu del reglamento.

"Creo que estamos en una situación similar a la que teníamos al inicio del campeonato de 2022, pero creo que este año es un poco más robusta".

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Las diversas soluciones aerodinámicas que han tenido; no hemos encontrado algo que haya roto el concepto, mientras que en el reglamento anterior había algunas cosas que sí comprometieron significativamente el concepto.

"Eso se refiere principalmente a los endplates del alerón delantero en el coche de la generación anterior, los bordes del suelo y todos los apéndices en la rueda delantera. Todas esas cosas empeoraron significativamente las características de la estela. Aprendimos de ello y creo que, con suerte, no hay ningún problema equivalente".

Más allá de seguir a otros coches y del impacto del aire sucio, Tombazis también ve como algo positivo que los pilotos sigan teniendo mucho trabajo con los nuevos coches.

"Siguen siendo coches bastante difíciles de conducir para los pilotos, lo cual creo que es bueno, que no sean simplemente coches que cualquiera pueda conducir. Algunas de las regulaciones aerodinámicas empujan a que los equipos no puedan abordar cada aspecto de un coche al pasar por una curva y, por lo tanto, sí tienen algunos desafíos.

"Creo que cuando tenemos a los 22 mejores pilotos del mundo, también deberíamos tener coches que no sean precisamente fáciles de conducir para mi abuela".

Además de eso, los coches son ligeramente menos exigentes físicamente para los pilotos que antes, en particular porque los coches de efecto suelo tenían que llevarse extremadamente bajos y rígidos.

"También hemos elevado un poco las alturas de pilotaje, lo que significa que no son tan brutales como el año pasado".

La ambición de la F1 para 2031: coches otros 80 kg más ligeros

Franco Colapinto, Alpine, George Russell, Mercedes Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El paquete general en el lado del chasis deja satisfecho a Tombazis, aunque subraya que la FIA quiere ir más allá. Eso no será posible durante el ciclo actual, pero es el objetivo para el próximo conjunto de reglamentos, que está previsto que entre en vigor en 2031, o en 2030 si hay suficiente apoyo.

"Los coches son un poco más ligeros y un poco más pequeños, algo que los pilotos han apreciado. Ahora bien, ¿es ahí donde me gustaría que estuviéramos? No. Me gustaría que fuéramos otros 80 kilos más ligeros, y quizá aún un poco más cortos y un poco más pequeños en el futuro.

"Ese es el tipo de objetivo: que demos otro gran paso respecto a lo que era posible hacer ahora. Creo que este no es un mal paso, pero no es como si dijera: sí, trabajo hecho, ese es el objetivo. Queremos dar otro paso hacia la ligereza en el futuro, y también en el peso, un paso significativo".

Por ahora, sin embargo, Tombazis cuenta sus bendiciones, en particular porque la tendencia de larga duración de los coches de F1 a hacerse cada vez más grandes y pesados finalmente se ha revertido.

"Esta es la primera vez que creo que los coches de Formula 1 se han vuelto más ligeros desde probablemente el año 2000, diría al menos, o quizá antes".