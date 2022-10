FIA promete publicar informe del incidente con la grúa en Japón

Tras el accidente de Carlos Sainz en la primera vuelta en la salida de la horquilla de Suzuka, los comisarios enviaron un camión de recuperación al circuito para ayudar a recuperar el Ferrari varado.

Con el recuerdo aún fresco del incidente del GP de Japón de 2014, en el que Jules Bianchi sufrió lesiones a las que posteriormente sucumbiría tras chocar con una grúa similar en una zona de salida de pista, el malestar en el paddock por lo sucedido era generalizado.

Varios pilotos expresaron su preocupación por la presencia del tractor mientras daban vueltas detrás del coche de seguridad, mientras que Pierre Gasly, de AlphaTauri, que pasó a mucha más velocidad al salir de la cola del pelotón tras una parada en boxes, se mostró furioso por la peligrosa situación.

Tras la reunión del Consejo Mundial del Deporte Motor celebrada el miércoles en el Royal Automobile Club de Londres, la FIA reveló que ha realizado un análisis exhaustivo de los incidentes ocurridos en Suzuka.

Un breve comunicado decía: "Se han identificado problemas de procedimiento que se corregirán a corto y medio plazo. Las conclusiones se harán públicas en los próximos días".

Uno de los aspectos clave de la investigación será probablemente si los comisarios de pista actuaron unilateralmente al enviar la grúa con tanta rapidez, o fueron autorizados a hacerlo por el control de carrera.

El artículo 2.6.1 del Apéndice H del Código Deportivo Internacional por el que se rigen todos los eventos de la FIA, establece claramente: "Ningún comisario o vehículo podrá entrar en el perímetro del circuito sin permiso del control de carrera".

En otras noticias relacionadas con la seguridad, se confirmó que en el reglamento técnico de la F1 de 2023 se exigirán espejos más grandes para "mejorar la visibilidad del punto ciego", así como una "mejora en la definición del circuito de frenado".

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 at the start of the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images