La FIA, organismo rector de la F1, ha endurecido oficialmente el reglamento técnico de 2027 para prohibir los alerones de escape de Ferrari.

Ferrari fue pionera en el uso de los alerones de escape durante las pruebas de pretemporada celebradas en Baréin, tras haber encontrado, al parecer, una laguna en el reglamento técnico de 2026 que le permitía obtener más carga aerodinámica en la parte trasera del monoplaza, utilizando los gases de escape para suministrar aire a un pequeño alerón situado en la parte superior del tubo de escape.

Este año, se permitía a los equipos colocar un dispositivo aerodinámico en esa zona del monoplaza siempre que no sobrepasara los 60 mm desde el eje y, normalmente, esa restricción no permitiría que el dispositivo se extendiera más allá del extremo del tubo de escape.

Sin embargo, tal y como reveló Motorsport.com en los entrenamientos de pretemporada, los ingenieros de Ferrari lograron sortear el problema desplazando el diferencial lo más atrás posible, aprovechando el espacio bajo la estructura deformable. Dado que Ferrari diseñó esa zona del monoplaza pensando específicamente en ese dispositivo — , conocido internamente como FTM—, a los rivales les resultaba difícil imitarlo.

El alerón de escape es legal en estos momentos, pero tras las conversaciones con la FIA, el organismo rector ha decidido ahora ajustar el reglamento para bloquear la solución de Ferrari en 2027, evitando que los diseños se descontrolen.

En la última versión del reglamento técnico de la F1 para 2027, publicada el viernes tras ser ratificada por el Consejo Mundial del Deporte del Motor de la FIA ( ) en Macao, la FIA ha establecido una zona de exclusión.

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El artículo C2.3.7 reza: "Excepto el tubo de escape, ninguna parte del monoplaza podrá encontrarse dentro de un cilindro circular derecho que intersecte los planos XR = 385 y XDIF = 800, y cuyo eje sea idéntico al del cilindro circular derecho definido en C3.9.2(g), y cuyo diámetro sea 20 mm mayor que el de dicho cilindro".

Mercedes lleva compitiendo con un pequeño soporte situado en la parte superior del tubo de escape desde Miami. Foto de: Andrej Isakovic / AFP vía Getty Images

Desde Miami en adelante, los equipos rivales, incluido Mercedes, encontraron una laguna jurídica diferente para utilizar un soporte del tubo de escape y hacer que actuara como un alerón, aunque fuera menos eficaz que la solución integrada de Ferrari. Pero esa laguna jurídica parece ahora también cerrada después de que la FIA, en su reunión, modificara profundamente el artículo pertinente del reglamento, el C3.9, que impone restricciones adicionales a la ubicación y la forma del tubo de escape y de cualquier elemento de la carrocería adyacente.

Pruebas en Austria

Durante la primera sesión de entrenamientos libres del viernes, se vio a Lewis Hamilton pilotando su SF-26 con el alerón de escape instalado, mientras que las imágenes muestran que el piloto novato Dino Beganovic utilizó inicialmente el dispositivo antes de que se lo retiraran para el resto de la sesión.

Se entiende que se trata de una prueba comparativa entre las dos configuraciones de cara a las próximas pruebas de este año. El hecho de contar con un piloto novato al volante, en lugar del piloto habitual Charles Leclerc, supuso que la FP1 de Austria fuera una oportunidad para probar la configuración sin apenas inconvenientes.

En función de los resultados, la configuración sin alerón podría utilizarse más adelante este año en circuitos con menor carga aerodinámica, como Monza, donde la ventaja de la carga aerodinámica adicional podría no compensar la correspondiente penalización por resistencia aerodinámica.

Otras restricciones para 2027 aprobadas por el WMSC de la FIA incluyen la posición de los tirantes del suelo y su interacción con la carrocería de los pontones laterales, así como nuevas restricciones en el diseño de la suspensión y el comportamiento de los amortiguadores.

Dino Beganovic, Ferrari Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images