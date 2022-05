FIA: no es por dinero que pedimos esperar decisión de sprints en 2023

En una reunión de la Comisión de la F1 celebrada el mes pasado, los propietarios de la Fórmula 1, Liberty Media, y los equipos estuvieron de acuerdo en ampliar el número de carreras sprint para la temporada 2023 pasando a seis.

Sin embargo, los planes no avanzaron después de que el presidente de la FIA, Ben Sulayem, dijera que quería más tiempo para considerar el impacto que los eventos adicionales tendrían en la gestión de los fines de semana de los grandes premios por parte de la FIA.

Su postura, en medio de las sugerencias de que la FIA se enfrentaba a un aumento de los costes debido a los cambios, llevó a los asistentes a la reunión a sugerir que la cuestión era simplemente un tema de "codicia".

Esto se produce en un momento en el que el nuevo presidente está tratando de equilibrar las cuentas de la FIA para hacer frente a las enormes pérdidas que el organismo ha enfrentado.

Pero al hablar por primera vez del asunto, Ben Sulayem ha negado que esté pidiendo más dinero para la FIA.

"No he pedido más dinero, pero si lo hubiera hecho, habría querido utilizarlo de la forma correcta para invertir en la regulación adecuada del deporte", declaró al Daily Mail.

"Decimos que la Fórmula 1 es la cúspide, y lo es, así que en la FIA necesitamos los recursos para gobernar la parte técnica y financiera de un deporte de mil millones de dólares de una manera que respete eso. Necesitamos la capacidad de cumplir con las normas".

FIA president Mohammed ben Sulayem Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Específicamente en lo que respecta a las carreras sprint, tengo que ver si mi equipo puede absorber la carga de trabajo extra que supondrían estas carreras".

"Después de Abu Dhabi (cuando Lewis Hamilton perdió el título ante Max Verstappen) la gente dijo que deberíamos cambiar esto o aquello”.

"Así que no entiendo por qué íbamos a pedir de repente al equipo de la FIA que hiciera más. Si en el futuro sucede un incidente, como uno que involucra un coche de seguridad, ¿qué pasará?”

"Tenemos que analizar todo esto y tomar una decisión sensata. Deben dejarnos hacer nuestra operación. Vamos a solucionarlo".

Ben Sulayem sugirió que estaba más que feliz de dar su aprobación a la expansión de carreras sprint, si la FIA decide que no hay inconvenientes en el cambio.

"Apoyo las carreras si es lo correcto", añadió. "No estoy diciendo que sea lo incorrecto. Digo que hay tiempo para decidir. Esto es para 2023, no para esta temporada. Nuestra casa no está en llamas”.

"Tenemos lo que se llama una democracia: La Fórmula 1 tiene un voto, los equipos tienen un voto, yo tengo un voto. Si luego dices que no puedo abstenerme o tomarme tiempo para estudiar las propuestas, entonces no me están permitiendo la libertad de la democracia".