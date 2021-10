La FIA planea hablar con los pilotos por la maniobra Alonso-Raikkonen

Alonso se encendió en la carrera de Austin por cómo Raikkonen le ganó la posición a la salida de la curva 1. Después de que el finlandés adelantara al piloto de Alpine, el español pidió que le devolviera la posición, pero Dirección de carrera decidió que no era necesario tomar ninguna medida y dejó que el de Alfa Romeo mantuviera la plaza.

Unas vueltas más tarde, Alonso se salió de la pista en la curva 12 al adelantar a Antonio Giovinazzi, compañero de equipo de Raikkonen, y esta vez sí le pidieron al piloto de Alpine que devolviera la posición.

Posteriormente, en la misma batalla, Giovinazzi fue requerido a devolver la plaza tras salirse de la pista al adelantar a Alonso en el mismo punto.

Después de la carrera, Alonso cuestionó la "extraña" decisión de dejar que Raikkonen se mantuviera por delante mientras que los otros movimientos en los que estuvo involucrado fueron revertidos.

Sobre el incidente, Masi explicó que las circunstancias no estaban claras y consideró que era algo que debía plantearse a los pilotos en el Gran Premio de México.

"Puedo entender su frustración", dijo Masi. "La llamada con respecto a él y Kimi en la curva 1 fue ciertamente algo que está al límite [entre lo que es legal y no]".

"Tendremos una conversación sobre ello en la próxima reunión de pilotos con todos, porque creo que hubo dos partes en la historia, llamémoslo así".

"Está, obviamente, el adelantamiento y la búsqueda de forzar el fuera de pista, y luego, el elemento posterior del adelantamiento. Así que es algo que discutiremos eso en la próxima reunión".

Masi aclaró que Raikkonen se libró porque Alonso le había empujado en primer lugar.

"Has dado en el clavo, por eso está en el límite. Obviamente, se analizaron los dos elementos, y se sobre esa base se tomó la decisión: 'dejémoslo como está'. Pero sin duda se discutirá en la próxima reunión de pilotos".

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521, y Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Masi señaló que, a pesar de que Alonso sugirió que había que tomar una decisión rápida sobre el incidente, era necesario estudiarlo bien.

"La parte importante es que hay que estudiarlo realmente, mirar todo lo que hay alrededor. Y mi llamamiento a los equipos es una recomendación".

"Pueden elegir no seguirla, y si deciden no hacerlo, no tengo el poder de decir que tienen que hacer esto. Es 'les sugiero que hagan esto'. Y si deciden no hacerlo, se lo remito a los comisarios para que lo vean, y ellos juzgarán en consecuencia".

Cuando se le preguntó si creía que Alonso trató de demostrar algo con su acción posterior sobre Giovinazzi, Masi contestó: "No, en absoluto. No escuché nada de la radio de Fernando, pero obviamente se salió y mi sugerencia al equipo fue para que le devolvieran la posición, cosa que ocurrió".

"Y luego pasó lo mismo un par de vueltas más tarde con Antonio y Fernando, y la instrucción fue para Alfa Romeo para que se devolviera esa posición".

Masi reconoció que el nombre de Alonso ha aparecido varias veces últimamente en el contexto de las decisiones de la FIA.

"Creo que es curioso cómo surgen los incidentes, pero yo trato todos y cada uno de los incidentes y echo un vistazo a todos y cada uno, independientemente de quién esté involucrado en ellos".