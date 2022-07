La FIA frena medidas contra el porpoising hasta el GP de Francia

Antes del Gran Premio de Canadá, el organismo rector del automovilismo emitió una directiva técnica (DT)a los equipos en la que anunciaba su intención de ayudar a limitar la cantidad de rebotes de los coches por motivos de seguridad de los pilotos.

La FIA quería crear una Métrica de Oscilación Aerodinámica, que ayudaría a definir un límite que permitiera a los coches rebotar hacia arriba y hacia abajo.

Una vez establecida la métrica, cualquier equipo que superara el límite se vería obligado a elevar la altura de su monoplaza para reducir el fenómeno del porpoising.

Cualquier equipo que se negara a cumplir los requisitos y cuyo coche siguiera rebotando se arriesgaba a ser excluido de un gran premio porque su coche se consideraría una "construcción peligrosa".

La FIA empezó a recopilar datos en el Gran Premio de Canadá, utilizando un acelerómetro en cada monoplaza para intentar comprender mejor el comportamiento de los coches.

Tras el análisis de los datos de Montreal, y las conversaciones mantenidas desde entonces con los directores técnicos sobre la situación, la FIA ha informado a los equipos de que tiene previsto poner en juego una métrica para el GP de Francia del próximo mes.

En una directiva técnica actualizada que se ha publicado, se dice que los equipos tendrán dos carreras para analizar la situación antes de que la FIA imponga sus restricciones.

Un comunicado de la FIA dice: "Hemos definido una métrica para controlar esto -la actualización ha sido enviada a los equipos para permitirles llevar a cabo su propio análisis durante los próximos dos grandes premios para entender qué cambios, si los hay, pueden necesitar implementar para estar en conformidad cuando la Directiva Técnica entre en vigor a partir del Gran Premio de Francia".

La FIA también ha establecido algunos parámetros actualizados relacionados con el desgaste de las planchas y los bloques de derrapes, que van de la mano de la métrica.

El segundo tirante ya no corre

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Uno de los aspectos más controvertidos de la DT previa a Canadá fue la luz verde que se dio a los equipos para añadir un segundo tirante y reforzar el piso de sus coches.

Esto desencadenó las quejas de algunos equipos por considerar que se trataba de una violación de los protocolos de la FIA, ya que las DT no tienen autoridad para cambiar el reglamento.

Además, la forma en que Mercedes pudo añadir tan rápidamente un segundo tirante para los entrenamientos del viernes en Canadá suscitó la preocupación de que el fabricante de automóviles alemán hubiera tenido algún aviso previo sobre las intenciones de la FIA.

Mercedes eliminó el segundo tirante para el sábado en Canadá después de sentir que no significaba un paso adelante en el rendimiento, además de que había una creciente amenaza de una protesta de los equipos rivales.

Aunque existía la posibilidad de que la FIA acelerara la concesión de un segundo tirante en el reglamento para la carrera de Silverstone de este fin de semana, ha decidido no seguir ese camino.

En su lugar, no se concederán disposiciones adicionales a los equipos para ayudarlos a tratar de deshacerse de los problemas de porpoising a los que se han enfrentado.

No todos los equipos creían que la FIA tuviera que intervenir e involucrarse en el problema del porpoising.

El jefe de ingeniería de pista de Alfa Romeo, Xevi Pujolar, dijo: "Si queremos, también podemos tener rebotes".

"Depende de dónde se decida correr (el coche). Si queremos rebotar como un canguro, también podríamos hacerlo. Pero elegimos no hacerlo: no sólo por la comodidad del piloto, sino también para no dañar el coche. No veo ningún efecto en nuestro rendimiento con ello".