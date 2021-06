FIA explica la bandera roja y el reinicio del GP de Azerbaiyán

Un fallo en los neumáticos de Max Verstappen en los últimos compases de la carrera en Bakú provocó inicialmente un periodo de coche de seguridad antes de que Masi lanzara la bandera roja, suspendiendo la carrera.

Después de que los oficiales de pista limpiaron los escombros en la recta principal, los pilotos completaron una vuelta de formación antes de tomar la salida en parado, estableciendo un breve sprint de dos vueltas hasta la bandera a cuadros.

Una bandera roja tan tardía ya había provocado en el pasado que no se reiniciara la carrera, pero Masi dijo que la forma en la que estaba redactado el reglamento no suponía una razón para no seguir adelante con una competencia sprint de dos giros.

"Afortunadamente, desde hace varios años, contamos con la suspensión de la carrera en el reglamento", explicó Masi.

“Con el elemento de suspensión de la carrera, sí hay una opción de no reiniciar. Pero dentro del marco de tiempo y dentro del formato de las regulaciones, podemos hacerlo”.

"No había ninguna razón para no hacerlo".

El neumático de Verstappen falló una vuelta antes de que la carrera pasara a bandera roja, y más tarde se escuchó al director deportivo de Red Bull, Jonathan Wheatley, hablar con Masi por radio para sugerir la suspensión de la carrera para que los equipos pudieran cambiar sus neumáticos.

El director de carrera de la F1 dijo que ya había estado considerando la posibilidad de detener la competencia antes del mensaje de Wheatley, a la espera de evaluar la cantidad de escombros que había que limpiar en la recta principal.

“En realidad esa idea ya estaba en mi mente”, dijo Massi.

"Desde la perspectiva de lo que comunicamos, lo comunicamos a todos por igual”.

“Mirando el número de vueltas que aún teníamos que dar, la recuperación que se estaba llevando a cabo, y el hecho de que había tantos escombros en la recta de boxes, era en mi opinión la mejor opción suspender la carrera en ese momento, limpiar todo, y luego tener un final de carrera."

El incidente con Verstappen fue similar a un fallo anterior de los neumáticos del piloto de Aston Martin Lance Stroll, cuyo choque contra la barrera en la curva 20 provocó un coche de seguridad pero no una bandera roja.

Masi explicó que en el caso del canadiense pensó que era posible limpiar los restos del accidente bajo un coche de seguridad, por lo que no se requirió una bandera roja.

"El incidente de Lance, obviamente en medio de la carrera, había más que tiempo suficiente y espacio en el lado derecho de la pista cuando lo estábamos recuperando, y estábamos confiados en como podíamos limpiar la pista”.

"Como he dicho, al mirar todo respecto al accidente de Verstappen, no confiábamos en la recuperación del coche y en la capacidad de limpiar en el tiempo adecuado la cantidad de restos que había por todas partes”.

"Así que pensamos que lo mejor para el deporte era suspender y luego reiniciar en esa circunstancia".

