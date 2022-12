La FIA defiende los cambios por el porpoising para la F1 2023

Tras la revisión del reglamento técnico para este año y el regreso del efecto suelo, varios equipos se encontraron con graves problemas de porpoising en los tests de pretemporada.

Aunque muchos equipos introdujeron cambios en sus monoplazas para combatir el problema, los problemas recurrentes llevaron a la FIA a intervenir por motivos de seguridad a mitad de temporada, introduciendo una nueva métrica para medir cuánto rebotaban los coches.

A continuación, se introdujo un cambio mayor para el año siguiente: se elevó la altura de los bordes del suelo, una medida que al principio encontró resistencia de algunos equipos antes de llegar a un compromiso.

Mercedes fue uno de los equipos más afectados por el porpoising, pero sus rivales argumentaron que el problema había desaparecido hacia el final de la temporada, lo que sugería que los cambios en el reglamento para el próximo año no eran necesarios.

Sin embargo, en Abu Dhabi se volvieron a ver coches que hacían porpoising, lo que indica que el problema no se había remediado a lo largo de la temporada.

Preguntado por Motorsport.com sobre si el porpoising en Abu Dhabi justificaba los cambios de reglas, el jefe de monoplazas de la FIA, Nikolas Tomabzis, dijo que no tenía "ninguna duda de que hicimos lo correcto".

"Intentamos encontrar una solución pragmática a corto plazo y una solución a medio plazo", dijo Tombazis, refiriéndose a la métrica que entró en vigor a mitad de temporada.

"No necesariamente disipará (el porpoising) por completo, pero será un paso menos".

