La FIA está en charlas con Masi para darle un nuevo rol

El sábado, día de la clasificación en el GP de Bahréin de Fórmula 1, la FIA publicó el informe sobre el controvertido final de la temporada 2021 en Abu Dhabi, que atribuye los hechos ocurridos a un "error humano" de Masi en el control de carrera.

Masi no aplicó dos artículos del reglamento deportivo, pero, según el informe, actuó "de buena fe". Desde entonces, la FIA dio un vuelco a su sistema de operaciones en F1, incluyendo la incorporación de dos directores de carrera que se alternarán en el cargo y que recibirán un mayor apoyo.

La FIA anunció en febrero que Masi había perdido su trabajo como director de carrera, pero que se le ofrecería un nuevo papel dentro de la organización. Desde entonces, no se han publicado más actualizaciones sobre su futuro.

El presidente de la FIA, Ben Sulayem, habló por primera vez desde que se publicó el informe de Abu Dhabi, y dijo que la decisión de sustituir a Masi se hizo para "quitarle presión y estrés", y que se estaban manteniendo conversaciones para buscarle un nuevo rol en la organización.

"Estamos agradecidos por los tres años que ha pasado con nosotros y por el tiempo que le dedicó", dijo Ben Sulayem.

"Pero ahora estamos negociando con él, por supuesto, para que siga en la FIA. Es una figura importante para nosotros. Nuestra gente está buscando otra posición para él dentro de la FIA".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Mohammed bin Sulayem, presidente de la FIA. Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ben Sulayem asegura que se sintió "satisfecho y aliviado" por la publicación del informe sobre Abu Dhabi, que ofrece a la F1 un cierre final tras un período de polémicas después de que el mundial se decidiera en la última vuelta de la carrera.

Dijo que el control de la carrera no podía seguir funcionando como antes, y reconoció el desgaste que el director de carrera ha llegado a sufrir.

"No puede haber un único director", dijo Ben Sulayem. "Esa es la razón por la que hemos recuperado a parte de nuestro personal, como Herbie [Blash], por ejemplo, para apoyar al director de carrera".

"Además, también tenemos que hacer rotaciones, no sólo una persona. Si hablas de 23 carreras, el cansancio humano está ahí, son muchos viajes".

Ben Sulayem también reveló que la idea de crear una nueva sala de control de carrera virtual, que ofrecerá un mayor apoyo al control de carrera presente en el trazado, surgió de una visita que hizo a un equipo de F1 a principios de este año.

"La idea se me ocurrió en enero, cuando visité a algunos de los equipos de Fórmula 1 y fui a una de las presentaciones", dijo Ben Sulayem.

"Dije, '¡qué es eso, parece un teatro!' y me dijeron que esto es en realidad un control de carrera, pero virtual. Dije, '¿por qué no tenemos uno? Pregunté '¿tenemos uno?' Y me dijeron que no".

"Así que ahora hemos invertido en él y, de hecho, está funcionando ya. Estamos cumpliendo con todo lo prometido".

"Hay un nuevo control de carrera. También nuevos comisarios, tendrán la ayuda del departamento legal, y nuestro apoyo. El control de carrera virtual no dirigirá la carrera. Eso se hará desde el circuito".