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La FIA confirma una infracción financiera de Alpine y un exceso de gasto de Williams en 2025

El equipo de Franco Colapinto y Pierre Gasly alcanzó un acuerdo con la FIA por una infracción de procedimiento. Williams, por su parte, incurrió tanto en un incumplimiento administrativo como en una superación menor del límite presupuestario.

Publicado: 25 nov 2026, 16:28

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Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Alpine incurrió en una infracción de procedimiento del Reglamento Financiero de Fórmula 1 durante el ejercicio 2025, según confirmó este miércoles la FIA al publicar las conclusiones de su revisión anual. La escudería de Enstone resolvió el caso mediante un acuerdo de aceptación de infracción con el organismo.

El acuerdo entre Alpine y la FIA fue firmado el 11 de noviembre de 2026, dos semanas antes de que se anunciaran los resultados de la auditoría. El comunicado identifica un incumplimiento de procedimiento para Alpine Racing Ltd, mientras que el exceso de gasto detectado corresponde a Williams.

La publicación dejó pendientes los detalles sobre la naturaleza de la infracción de Alpine y las condiciones del acuerdo alcanzado. El Reglamento Financiero permite a la Administración del Límite Presupuestario (CCA, por sus siglas en inglés) resolver este tipo de casos mediante los llamados Accepted Breach Agreements, o ABA, sin remitirlos al panel de adjudicación.

La revisión corresponde al período que terminó el 31 de diciembre de 2025, cuando Alpine finalizó último en el campeonato de constructores. Las conclusiones se refieren, por tanto, a ese ejercicio, anterior a la recuperación deportiva que el equipo de Colapinto y Gasly mostró durante 2026.

Williams también alcanzó un acuerdo con la FIA

El otro equipo señalado fue Williams, para el que la CCA identificó una superación menor del límite presupuestario y una infracción de procedimiento. La escudería de Grove firmó su acuerdo con la FIA el 23 de noviembre.

La normativa contempla multas y posibles sanciones deportivas menores para las infracciones clasificadas como un exceso de gasto inferior al 5% del límite. El comunicado no detalla cuánto superó Williams el presupuesto permitido ni qué medidas se establecieron en su acuerdo.

En total, nueve de los once equipos examinados cumplieron con el Reglamento Financiero de 2025. La revisión incluyó a las diez escuderías que disputaron aquella temporada y a Cadillac, que se preparaba para su incorporación al campeonato en 2026.

Los cinco fabricantes de unidades de potencia registrados para suministrar los motores de nueva generación también cumplieron con la normativa correspondiente al ejercicio 2025.

Una revisión de casi ocho meses

La FIA explicó que el análisis de la documentación se extendió durante casi ocho meses debido a la complejidad de las normas y a la necesidad de evaluar el tratamiento económico de actividades con un alto contenido técnico.

El organismo destacó que todos los equipos y fabricantes facilitaron la información requerida y actuaron con buena fe y cooperación durante el proceso.

El límite presupuestario para los equipos está en vigor desde 2021, mientras que el reglamento financiero de los fabricantes de unidades de potencia se introdujo en 2023 para regular el desarrollo y el suministro de los motores estrenados en 2026.

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