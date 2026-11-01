Fórmula 1 GP de México

FIA advierte de cero tolerancia para la arrancada del GP de México 2026 y coloca regla especial

Para evitar el caos de años anteriores en la arrancada, la FIA ha informado a los equipos de una nueva regla en el arranque y reinicios.

Luis Ramírez

Publicado: 1 nov 2026, 0:38

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

La FIA ha decidido poner un alto a las habituales polémicas y recortes de trazado en el Gran Premio de la Ciudad de México en la arrancada, tal como lo han hecho en el pasado Lewis Hamilton y Max Verstappen. Los Comisarios Deportivos emitieron una advertencia directa a todos los equipos y pilotos para establecer una postura de cero tolerancia ante los incidentes sobre el pasto durante la primera vuelta y en las resalidas tras un Safety Car.

El prolongado recorrido desde la línea de meta hasta la curva 1 del Autódromo Hermanos Rodríguez suele provocar un cuello de botella donde múltiples monoplazas terminan abandonando la pista para evitar colisiones o ganar posiciones.

Para evitar la ambigüedad de años anteriores, las autoridades dictaminaron que cualquier auto que se salga de los límites en las secuencias de las curvas 1 a 3 y 4 a 6 será considerado automáticamente bajo la condición de ataque y defensa, estando obligado a devolver el puesto si mantiene la ventaja sobre sus perseguidores.

Comunicado oficial de los comisarios de la FIA para el GP de México

En la nota dirigida a las escuderías, los Comisarios Deportivos puntualizaron los criterios de aplicación y los puntos límite donde los pilotos deberán devolver las posiciones ganadas de manera irregular:

"Aclaración sobre la aplicación de las Directrices de Estándares de Conducción.

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Aplicable para este evento, en la Vuelta 1 y en la primera vuelta tras cualquier Resalida, en las Curvas 1 a 3, y en las Curvas 4 a 6, todos los autos serán, por defecto, considerados tanto en condición de ataque como de defensa. Por lo tanto, de acuerdo con las directrices existentes, cualquier auto que abandone la pista en estas áreas y mantenga una posición respecto a un auto o autos en proximidad cercana por detrás (según lo determinen los comisarios) podrá considerarse como que ha obtenido una ventaja duradera, a menos que dicha posición sea cedida antes de la Curva 4 [en el caso de un auto que abandone la pista en la zona de las Curvas 1 a 3], o antes de la Curva 12 [en el caso de un auto que abandone la pista en la zona de las Curvas 4 a 6]".

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