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La confusión con la superlicencia de F1 de Colton Herta: por qué todavía le falta un punto

La situación de Herta con la superlicencia ha generado una enorme confusión en el paddock de la F1. Está relacionada con la temporada 2025 de IndyCar y, según la FIA, el estadounidense tiene actualmente 39 puntos, por lo que todavía no reúne los requisitos para solicitar una superlicencia.

Ronald Vording

Edited: 30 oct 2026, 23:43

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Tras completar más de 100 kilómetros durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México, Colton Herta parecía tener 40 puntos de superlicencia en su haber, lo que bastaría para optar al documento necesario para asegurarse un asiento en la Fórmula 1.

La realidad, sin embargo, ha resultado ser mucho más complicada que eso. Según la FIA, a Herta todavía le falta actualmente un punto.

Confusión en torno a la temporada 2025 de IndyCar

Primero, volvamos a lo básico. Hay dos formas de acumular los 40 puntos requeridos procedentes de otros campeonatos. La FIA puede considerar todos los puntos acumulados durante los tres años naturales anteriores o tener en cuenta todos los puntos obtenidos durante los dos años anteriores más la temporada actual.

“El piloto debe haber acumulado al menos 40 puntos. La FIA considerará el número de puntos acumulados en (i) el período de tres años naturales inmediatamente anterior al año de la fecha de la solicitud, o (ii) el período de dos años naturales inmediatamente anterior al año de la fecha de la solicitud, además de los puntos acumulados en el año natural de la solicitud, lo que sea mayor”, establece el Código Deportivo Internacional de la FIA.

En el caso de Herta, parece tratarse de la primera opción: los tres años anteriores más las sesiones de entrenamientos de F1 que ha completado durante la temporada actual, ya que esas no están vinculadas a un año específico. El estadounidense ha traído consigo 35 puntos de IndyCar —más sobre eso más adelante— y ha sumado otros cuatro por sus participaciones en entrenamientos libres de F1.

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Ha habido una considerable confusión en el paddock de México sobre esos puntos de IndyCar en particular, y sobre si el total debería ser 35 o 36. Uno de esos puntos se remonta a la temporada 2023 de IndyCar; 30 proceden de la temporada 2024, cuando terminó subcampeón; la confusión restante se refiere a 2025.

Cualquiera que busque en internet los resultados de la temporada 2025 de IndyCar, por ejemplo en la página de Wikipedia de Herta, lo verá clasificado en séptimo lugar, lo que valdría solo cuatro puntos de superlicencia. Herta terminó esa temporada empatado a puntos con Felix Rosenqvist.

Colton Herta, Andretti Global

Photo by: Penske Entertainment

Inicialmente —cuando la FIA realizó su investigación en julio— Herta figuraba sexto en la clasificación de IndyCar, lo que le daría seis puntos. Con esos seis puntos, ahora habría alcanzado 41 puntos, superando cómodamente los 40 requeridos, que era también la creencia generalizada en el paddock inmediatamente después de la primera sesión de entrenamientos.

Sin embargo, eso resultó ser incorrecto. La FIA informó posteriormente a Motorsport.com de que, tras una investigación adicional, Herta ha sido clasificado definitivamente séptimo en la temporada 2025 de IndyCar, lo que significa que, tal como están las cosas, solo tiene 39 puntos y aún no cumple los requisitos para una superlicencia.

Esto significa que Herta necesita una sesión más de entrenamientos de F1 para cumplir los requisitos, para lo cual Cadillac podría utilizar el próximo Gran Premio de Sao Paulo o el siguiente fin de semana de F1 en suelo estadounidense, en Las Vegas. Cadillac ya ha expresado su intención de darle a su protegido más salidas en entrenamientos libres, lo que significa que cumplirá los requisitos de la superlicencia en cualquier caso, pero, según la FIA, aún no lo ha hecho en México.

¿Cuánto tiempo es válida la superlicencia y qué significa esto para Cadillac?

Una pregunta igualmente interesante es exactamente cuánto tiempo seguirá siendo válida la superlicencia de Herta una vez que pueda solicitarse oficialmente y ser emitida por la FIA.

En sentido estricto, una superlicencia solo es válida durante un año, lo que podría sugerir que es ahora o nunca para la posible oportunidad de Herta en la F1, y que tiene que ocurrir en 2027. Esto está vinculado a los 30 puntos de superlicencia de la temporada 2024 de IndyCar, que podrían expirar después de 2027.

Sin embargo, cuando Motorsport.com planteó el asunto a la FIA, la realidad resultó ser también algo más compleja que eso, y algo más favorable para Herta. Sí, la superlicencia en sí solo es válida durante un año, pero solicitarla también proporciona una red de seguridad de tres años.

Esta red de seguridad está vinculada al Artículo 13.1.5 b del Código Deportivo Internacional, que establece que lo siguiente también es suficiente para obtener otra superlicencia:

“El piloto también debe cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

“b) Haber recibido una Superlicencia (excluida la Superlicencia Solo para Entrenamientos Libres) y, antes de la solicitud, haber completado previamente al menos 100 km durante una sesión de entrenamientos libres de una competición del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA, en cualquiera de los 3 años anteriores.”

Colton Herta, Cadillac Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

En términos concretos, esto significa que una vez que un piloto ha obtenido una superlicencia y esta expira al cabo de un año, entra en la categoría de 'titulares de licencia anteriores'.

Esos 'titulares de licencia anteriores' pueden solicitar otra superlicencia sin tener que cumplir de nuevo el requisito de los 40 puntos, siempre que hayan completado al menos 100 kilómetros durante una sesión de entrenamientos libres de F1.

Esto significa efectivamente que, después de solicitar la superlicencia de Herta, Cadillac tendrá una ventana de tres años en la que darle una oportunidad en la F1, si eso es lo que el equipo estadounidense pretende hacer. Si esa oportunidad no llega inmediatamente en 2027, los 30 puntos de IndyCar de Herta expirarán efectivamente en el futuro, pero podrá recuperar la superlicencia en los años siguientes con solo una sesión de entrenamientos libres, sin tener que preocuparse de nuevo por los 40 puntos.

Formalmente, Cadillac aún tiene que confirmar su alineación de pilotos para 2027. El contrato de Sergio Pérez fue renegociado y ampliado hasta al menos 2029 antes de su carrera de casa en México, pero en Austin, Marcin Budkowski se negó a responder con un 'sí' a una pregunta muy sencilla del presentador de F1.

Al jefe del equipo se le preguntó si ambos pilotos tenían contratos que se extendían más allá de la temporada actual, pero Budkowski evitó la pregunta diciendo que la rueda de prensa de la FIA no era el lugar para discutirlo.

De ese modo dejó la puerta abierta a un posible cambio de piloto antes de la temporada 2027 de F1. Valtteri Bottas dijo posteriormente a Motorsport.com, cuando se le preguntó, que aún no estaba preocupado por la posibilidad de perder su asiento en la F1.

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