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Estadísticas
Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Las estadísticas detrás de la 250° victoria de Ferrari en la F1, a 75 años del triunfo con Froilán González

La victoria de Charles Leclerc en el Gran Premio de Gran Bretaña es la número 250 de Ferrari en la Fórmula 1.

Basile Davoine
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari

Ferrari lleva persiguiendo un título mundial desde 2008 en el campeonato de constructores y desde 2007 en el campeonato de pilotos, pero sigue siendo el equipo más exitoso de la Fórmula 1. Ganador del Gran Premio de Gran Bretaña el domingo, Charles Leclerc incluso permitió a la Scuderia alcanzar un nuevo hito simbólico.

El piloto monegasco logró la victoria número 250 de Ferrari en la F1, en el circuito donde, 75 años antes, el Cavallino Rampante había conseguido su primer triunfo. Entonces fue obra de José Froilán González, el argentino que ganó al volante de un Ferrari 375 el 14 de julio de 1951.

Inscripta en el campeonato desde su creación en 1950, Ferrari ha puesto su nombre en la lista de participantes de 1131 Grandes Premios hasta la fecha. En otras palabras, el equipo dirigido ahora por Fred Vasseur ha ganado más de una de cada cinco carreras (22,10%) durante ese periodo.

Por detrás de Ferrari, McLaren suma 203 victorias en la Fórmula 1 y Mercedes 138, con una impresionante tasa de éxito del 39% para el fabricante alemán.

En el circuito inglés, la segunda victoria de la temporada del equipo de Maranello tras la de Lewis Hamilton en Barcelona, tuvo lugar bajo la mirada del gran jefe John Elkann.

Jose Froilan Gonzalez, Ferrari 375

Jose Froilan Gonzalez, Ferrari 375

Photo by: Motorsport Images

"Esta es la victoria número 250 de Ferrari, y la primera tuvo lugar aquí, en Silverstone", declaró el presidente de Ferrari a Sky Italia. "Demuestra lo importante que es este día para nuestra historia y, sobre todo, para el presente y el futuro".

"Ocurren grandes cosas cuando todos trabajan juntos en Ferrari, desde nuestros tremendos pilotos como Charles, que hizo una carrera fantástica, o Lewis, hasta todo el equipo, tanto en Maranello como aquí en la pista".

Para Leclerc, esta es una novena victoria en la Fórmula 1 y con los colores de Ferrari. El monegasco iguala a Rubens Barrichello en el octavo puesto entre los pilotos con más victorias para la Scuderia.

Lee también:

También tiene 27 poles (solo el 15% de las cuales se han convertido en victorias), un apartado en el que solo Michael Schumacher lo ha hecho mejor con 58 poles. Niki Lauda, el tercer piloto más exitoso de Ferrari en clasificación, tiene 23.

Aún segunda en el campeonato de constructores, Ferrari ha recortado 20 puntos a Mercedes gracias a su resultado en Silverstone. No obstante, el equipo italiano todavía tiene un déficit significativo de 78 puntos respecto a la cabeza de la clasificación, mientras que Hamilton y Leclerc son tercero y cuarto en el campeonato de pilotos.

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