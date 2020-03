Ferrari a Vettel: contrato por un año y menos dinero

Si bien la Fórmula 1 aún no pudo siquiera iniciar su campeonato 2020 por la pandemia del coronavirus, días atrás Mattia Binotto, jefe de Ferrari, indicó que ya estaban en marcha las negociaciones con Vettel para buscar la continuidad del cuatro veces campeón mundial en Maranello más allá de este año.

"Es importante que lo gestionemos rápido. No es algo que dejaremos para el final de la temporada. Es importante para él y para nosotros tenerlo claro lo antes posible. Las conversaciones están en marcha y esperamos que terminen pronto", había comentado Binotto al respecto al sitio web oficial de la F1.

Sin embargo, a diferencia de la última vez que Vettel firmó su renovación con Ferrari, allá por 2017 con un contrato por tres años y casi 100 millones de dólares, la nueva oferta puesta sobre la mesa sería muy diferente.

Según informa Sky Italia, Ferrari le ofreció a Vettel un vínculo por una sola temporada y con una reducción considerable en su salario, esto después de que el ex piloto de Red Bull se viera superado en puntos el año pasado por Charles Leclerc, su joven compañero de equipo, quien ya firmó en diciembre una extensión de su contrato con Ferrari hasta finales de 2024.

De acuerdo a lo que informa el medio italiano, ahora depende de Vettel responder a la oferta de Ferrari, que a pesar de las palabras de Binotto parece no tener apuro por definir la situación con quien llegó como piloto estrella en 2015 pero aún no logró ser campeón vestido de rojo. Es que si el alemán no acepta las nuevas reglas de juego, los de Maranello ya barajan nombres para reemplazarlo.

El 29 de marzo de 2015 Vettel vencía en Malasia para obtener su primer triunfo con Ferrari. Aquí lo repasamos en imágenes: