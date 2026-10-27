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Fórmula 1 GP de México

Ferrari ve en la altitud de México una opción real para volver a ganar en el 2026

Con el segundo puesto de Leclerc en Austin, la escudería ha tenido la confirmación de que el paquete de actualizaciones funciona y podría ser un recurso importante para aspirar a la tercera victoria de la temporada. En Ciudad de México, el Cavallino debería tener algunas bazas que jugar para sacar mayor partido a las cualidades de diseño del SF-26, en lugar de sufrir sus defectos.

Franco Nugnes

Publicado: 27 oct 2026, 12:31

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Se han vuelto a ver algunas sonrisas sinceras en el box de Ferrari. Los datos recopilados en Austin han confirmado que, no solo funciona el último paquete de actualizaciones, sino que también se han validado las líneas de trabajo que los técnicos de Loic Serra están siguiendo en el diseño del 679, el coche del año que viene, concebido en torno al nuevo motor que tendrá la misión de aportar 25 caballos para reducir la diferencia de potencia con respecto a los motores de Mercedes y Red Bull Powertrains.

El Gran Premio de Estados Unidos ha sido importante para evaluar el nivel de competitividad del SF-26 y corroborar las convicciones que guían las decisiones para 2027. Hubo un dato que se valoró especialmente: el trabajo realizado la noche del viernes en el simulador arrojó unas cifras que luego el circuito tejano confirmó el sábado por la mañana, con Lewis Hamilton a la cabeza. La perfecta correlación entre las herramientas de simulación, el túnel de viento y la pista confirmó que el potencial de la última evolución podía ser superior a la "décima" que los pilotos habían declarado en la rueda de prensa del jueves.

Al abandonar Estados Unidos rumbo a México, existe la certeza de que Ferrari podrá jugar sus cartas en las últimas carreras de la temporada, defendiendo no solo el segundo puesto en el Mundial de Constructores, sino también alimentando la ambición de sumar al menos una victoria a las dos que se lograron en verano (Hamilton en Barcelona y Leclerc en Silverstone).

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images

El monegasco se ha mostrado optimista: "Creo que el ritmo era muy bueno cuando ya no había nadie delante, mientras que cuando iba detrás de un coche que estaba a tres o cuatro segundos perdía bastante. Kimi ha hecho un trabajo perfecto tanto en la clasificación de ayer como en la carrera de hoy y se merece con creces la victoria. ¡Pero estamos dando pasos adelante y espero que consigamos una, dos, tres o cinco victorias antes de que acabe el año!".

Este fin de semana, en la segunda prueba de la triple cita que culminará en Brasil, la acción se traslada a la meseta de Ciudad de México, la capital, situada a 2.240 metros sobre el nivel del mar, donde el aire es muy enrarecido.

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Foto de: Stuart Codling

Los motores registrarán una pérdida de potencia y será interesante descubrir qué desviaciones observaremos respecto a los valores estándar: el motor de seis cilindros de la Estrella tiene una potencia estimada de 545 caballos, mientras que el 067/6 de la Scuderia tiene una potencia acreditada de 520 caballos.

A gran altitud entran en juego factores que podrían afectar a los valores habituales: si bien en su día los motores atmosféricos perdían alrededor del 25 % de su potencia en la meseta mexicana, los actuales motores turbo híbridos sufren mucho menos, aunque el turbocompresor se ve obligado a girar a unas revoluciones inevitablemente más altas de lo habitual para comprimir el aire enrarecido y mantener la presión de sobrealimentación deseada, aunque con una pérdida de eficiencia. ¿Quién se beneficiará de esta situación? La pequeña espiral del motor rojo no supone una ventaja, pero el rendimiento también depende del número de álabes y de su inclinación.

La refrigeración es otro aspecto clave para garantizar el rendimiento y la fiabilidad a gran altitud. Los equipos se ven obligados a aumentar las salidas de aire caliente y las tomas de aire de los frenos para mantener bajo control las temperaturas de funcionamiento. Veremos si en el SF-26 se abren menos rejillas de ventilación que en los rivales en la cubierta del motor, ya que el motor endotérmico funciona "caliente" y necesita radiadores más pequeños. Teóricamente, por tanto, la "roja" podría tener una pequeña ventaja.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Y si a esto le sumamos que en la ciudad azteca, donde los monoplazas solían alcanzar velocidades muy elevadas con picos superiores a los 350 km/h, pero con la máxima carga aerodinámica (llevaban alerones de... Montecarlo) para compensar la menor carga aerodinámica generada por el aire menos denso, veremos unos F1 ágiles que, por el propio diseño del reglamento, tienen un 30 % menos de carga vertical, por lo que los pilotos tendrán que lidiar con coches difíciles de conducir y con muy poco agarre.

El monoplaza rojo, que cuenta con el sistema FTM más avanzado y genera más carga aerodinámica gracias al escape soplante, quizá pueda aprovechar una ventaja competitiva en Ciudad de México. Todo esto, sumado al cuarto paquete de actualizaciones que permite obtener más carga aerodinámica sin forzar en exceso la búsqueda de la altura mínima respecto al suelo, debería hacer que el SF-26 sea más estable a lo largo de la vuelta, garantizando un mejor equilibrio, fundamental para preservar los neumáticos del desgaste. Alguien de Maranello se ha dejado llevar diciendo que ya en la FP1, en el circuito dedicado a los hermanos Rodríguez, se sabrá si habrá condiciones para, al menos, dar guerra.

Los analistas del Cavallino, que han estudiado los datos de Austin, han detectado que ya en EE. UU. existía el potencial para poner en aprietos a Kimi Antonelli, pero Leclerc, con el error en las dos últimas curvas, comprometió la posibilidad de colocar el rojo en primera fila, teniendo que conformarse con el cuarto puesto en la parrilla. Y no solo eso, sino que la decisión de salir con neumáticos blandos, planteando la carrera con dos paradas en boxes, no habría dado resultado: imitar la elección de Antonelli podría haber mantenido al SF-26 más en la lucha.

Pero mirar atrás no sirve de nada, salvo para preparar el próximo fin de semana. Cultivando alguna esperanza...

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