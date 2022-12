Ferrari responde a las teorías sobre su desgaste de neumáticos en 2022

La escudería italiana comenzó el año como el equipo a batir, con Charles Leclerc ganando dos de los tres primeros grandes premios de la campaña.

Además de tener el coche más rápido en términos de ritmo, la primera fase de la temporada se caracterizó por una mejor degradación de los neumáticos por parte de Ferrari en comparación con su rival Red Bull.

Sin embargo, a medida que Red Bull empezó a quitar peso a su RB18, la vida de sus neumáticos mejoró y, en la segunda mitad de la temporada, fue Ferrari quien tuvo problemas para cuidar sus gomas.

Aunque desde fuera parecía que Ferrari había caído en picada con la duración de sus neumáticos, ya que Red Bull estaba ganando mucho, el equipo no cree que las cosas hayan salido exactamente así.

En su lugar, sospecha que la reducción de la vida de los neumáticos fue una consecuencia de que ya no tenía el coche más rápido, lo que significaba que sus pilotos tenían que esforzarse más para seguir el ritmo de Red Bull, y eso significaba castigar más sus gomas.

Jock Clear, ingeniero jefe de rendimiento de Ferrari, dijo sobre la impresión de que la degradación de los neumáticos del equipo ha empeorado: "Creo que es una idea equivocada, para ser honesto".

"Creo que lo que nos ha costado es el ritmo final. Tenemos dos pilotos que se acostumbraron a 12/13 carreras a principios de año en las que podían luchar mano a mano con Red Bull".

"Red Bull sacó una pequeña diferencia de dos décimas, lo que significó que no fuimos capaces alcanzar las pole positions. Así que estábamos jugando un poco a ponernos al día".

"Y, por supuesto, luego estás intentando competir con un coche que es realmente más rápido que el tuyo, y eso se manifestará en el desgaste de los neumáticos, me temo. Así que no creemos que sea un gran problema para nosotros".

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images



Clear asegura que, en las carreras en las que el rendimiento del Ferrari y del Red Bull era bastante igualado, en realidad había poca diferencia entre ellos en términos de desgaste de los neumáticos.

"A lo largo del año, cuando los coches estaban equilibrados, nuestro desgaste de neumáticos era ligeramente mejor que el de los Red Bull", dijo.

"Pero ahora (al final de la temporada) estamos sufriendo porque Charles sale a pista y sólo intenta seguir el ritmo de Red Bull. Y por desgracia, es un coche ligeramente más rápido".

"Simplemente se destrozan los neumáticos un poco más de la cuenta, tratando de aguantar. Y, por supuesto, es muy difícil para Charles decir: 'OK, no puedo seguir el ritmo, voy a dejarlo pasar'. Es un piloto de carreras. Eso no va a suceder".

"Así que está usando un poco demasiado caucho y lo paga en los stints largos".

Después de perder el título mundial ante Verstappen, Leclerc reconoció que conseguir un mejor control de la gestión de los neumáticos era tan importante como mejorar la fiabilidad y estrategia para 2023.

"La fiabilidad ha sido un problema en un momento de la temporada, que luego hemos pagado con penalizaciones y otras cosas", dijo en el final de temporada en Abu Dhabi.

"La estrategia, creo que hemos cometido demasiados errores en un momento de la temporada, y la gestión de los neumáticos, no hemos sido lo suficientemente consistentes al cien por cien".

"Abu Dhabi fue una buena carrera, pero a veces también tenemos carreras muy malas y parece que todavía no hemos entendido cómo tener una buena gestión de los neumáticos todo el tiempo".

"Estos son los tres aspectos clave en los que nos estamos centrando en este momento", finalizó el monegasco.

