Ferrari solucionó el problema de la unidad de potencia y Leclerc recupera la velocidad en Spa

Al término de la última sesión de entrenamientos libres, Charles Leclerc se situó en sexta posición, a 0,760 segundos del líder, Kimi Antonelli. A lo largo de los sesenta minutos, quedó claro por las comunicaciones por radio que había un problema que penalizaba a Leclerc en el primer y tercer sector, es decir, en las largas rectas de Spa-Francorchamps. El equipo también probó a cambiar el alerón trasero, sin obtener resultados. Posteriormente, entre la Q1 y la Q2, se identificó la anomalía.

"Era un problema en la unidad de potencia que hemos conseguido resolver" —explicó Leclerc al término de la clasificación—; "por suerte, durante la clasificación nos dimos cuenta de algo e hicimos algunos ajustes: a partir de ese momento, estuvimos mucho más en línea con nuestras expectativas. Teníamos un problema difícil de entender: perdía entre cuatro décimas y medio segundo en las rectas, en todas las vueltas".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images vía Getty Images

Una vez recuperada la velocidad en las rectas, Charles cambió de ritmo. La primera señal llegó con el segundo mejor tiempo obtenido en la Q2. Luego, en su primer intento de la Q3, Leclerc marcó un tiempo que le habría valido la primera fila, ya que Lando Norris (líder en ese momento) sufrirá un retroceso de diez posiciones en la parrilla de mañana. Diez minutos después, la clasificación final confirmó a Leclerc en cuarta posición (sin contar a Norris) por delante de Hamilton.

El resultado confirma las previsiones de Ferrari en vísperas del fin de semana, pero aún así queda un ligero regusto amargo. En su último intento, Leclerc se topó con una bandera amarilla desplegada a la entrada del pit lane justo cuando se enfrentaba a la chicane "Bus Stop". El reflejo instintivo de levantar el pie del acelerador le costó poco más de una décima, un margen suficiente para dejarle la duda de si podría adelantar a George Russell.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Guido De Bortoli / Getty Images

"Estoy un poco decepcionado por esa última vuelta porque había una bandera amarilla colocada a la entrada del pit lane, pero, en mi opinión, era demasiado visible, estaba justo en medio de la pista. Creo que me ha costado una posición; no habría marcado un tiempo de vuelta mucho mejor, pero una posición habría estado a mi alcance".

Hamilton saldrá desde la quinta posición. Un resultado que no es en absoluto negativo, aunque queda la sensación de que el potencial era mayor. De hecho, Lewis se complicó el sábado con el accidente ocurrido en los últimos compases de la FP3, un violento impacto contra las barreras muy similar al que ayer sufrió Pierre Gasly y que le costó al Alpine incluso la sustitución de la unidad de potencia. Al piloto inglés le fue mejor: el motor no sufrió daños y los mecánicos de Ferrari lograron completar el trabajo en el monoplaza unos instantes antes del inicio de la clasificación.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

"Lewis había confirmado un ritmo muy rápido desde el inicio del fin de semana —comentó Frédéric Vasseur—, pero tras un accidente como el que ha sufrido, conseguimos terminar el coche treinta segundos antes de la sesión, aunque sin tener tiempo de realizar una puesta a punto completa. No sé si nos hemos dejado algo por explorar, pero no es la forma ideal de preparar la clasificación".

No obstante, el balance sigue siendo positivo y deja a ambos Ferrari en plena lucha por el podio. No hay referencias sobre el ritmo de carrera; el accidente de Gasly en la FP2 no permitió completar las tandas largas, por lo que será una carrera que, en términos de ritmo, comenzará sin la información habitual. Por el momento, es imposible predecir los valores en pista en cuanto al ritmo de carrera. "Ya veremos mañana —concluyó Vasseur—; siempre somos un poco más fuertes en carrera que en la clasificación, todo sigue siendo posible".