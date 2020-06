Ferrari tendría más potencia y mejoras en chasis para Austria

Ferrari prevé una mejora de dos o tres décimas por vuelta para el debut en el Gran Premio de Austria que abrirá la temporada 2020 de Fórmula 1 el 3 de julio, después del largo cierre del Departamento de carreras hasta el 21 de mayo por la pandemia de la COVID-19.

El SF1000 evidenció en los test invernales de Barcelona un déficit de alrededor de medio segundo respecto a Mercedes. La Scuderia espera haber reducido la diferencia con el W11 de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, pero la duda es cuánto habrán mejorado el resto de rivales.

En Maranello estiman que tienen el tercer coche más rápido, por detrás también del Red Bull RB16. El equipo de Milton Keynes jugará en casa en Spielberg y allí ha ganado los dos últimos años, por lo que es lógico pensar que Max Verstappen puede ser el verdadero oponente de Mercedes. Además, no parece probable que veamos al completo el esperado SF1000 EVO en la carrera de apertura.

Las buenas noticias llegan respecto al motor y la caja de cambios. Las simulaciones atestiguan que el fortalecimiento de la caja de carbono, que había mostrado algunas debilidades en las pruebas de invierno, ha tenido un efecto positivo.

El aumento de peso fue compensado en gran medida por la mayor rigidez del eje trasero, lo que debería derivar en un Ferrari menos propenso al subviraje y, por lo tanto, más manejable para los pilotos y que estrese menos los neumáticos.

En cuanto a la unidad de potencia, la versión 065/2 –la inicial 065/1 no llegará a debutar– ha pasado las pruebas de fiabilidad, después de mostrar algunos problemas iniciales. Esta será la especificación que se homologará para 2020 y debería aportar 15 CV más, después de la controversia generada con la versión del año pasado por las presuntas irregularidades.

En el departamento de carreras se confía en el trabajo realizado, pero son conscientes de los límites del monoplaza. No todas las innovaciones previstas para el SF1000 llegarán a tiempo para la primera carrera. Es posible que los cambios aerodinámicos se vean más adelante, porque el tiempo para producir las nuevas partes de carbono no ha sido suficiente desde la reapertura, teniendo en cuenta además que los estrictos protocolos de seguridad no han facilitado el trabajo de los proveedores.

La esperanza es que Ferrari sea capaz de desafiar a los Red Bull, pero no a las flechas plateadas. En Austria se compite en pleno verano en un circuito que está a 700 metros sobre el nivel del mar ¿Habrá resuelto Mercedes los problemas de lubricación de su motor?

El W11 ha demostrado tal superioridad que Mercedes se podría permitir una pequeña reducción de potencia para salvaguardar la fiabilidad sin que su supremacía se vea afectada, pero una rotura (como las registradas en los test) tendría otro resultado.

Quizás, por todo ello, Toto Wolff ha recuperado su discurso: “Solo en la clasificación de Austria descubriremos el verdadero nivel, pero siempre sigo siendo pesimista. Debemos trabajar para reducir la diferencia con el motor Ferrari y tener una unidad de potencia sólida y fiable".

